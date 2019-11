Responde si es o no bisexual

Quien se tomó con buen humor los rumores sobre su sexualidad fue José Eduardo Derbez, pues hace unos días una mujer aseguró que el actor es bisexual.

Las declaraciones las realizó en una revista de circulación nacional y la respuesta del hijo de Eugenio Derbez no se hizo esperar: "esta señorita dice que soy bisexual, hazme la buena, tendría más mercado todavía", expresó al programa De primera mano.

José Eduardo Derbez también aseguró que no conoce a esta mujer. "Yo no tengo ni idea de quién sea, nunca he cruzado palabra con ella, dijeras es una amiga que hace mucho no veo o terminé en pleito con ella, pero no, no tengo idea de quién sea, no vive ni siquiera en la Ciudad de México. No sé cuáles sean sus intenciones, sobre todo si no me conoce de tirarme de esa manera por lo tanto a mí me molesta que una revista tome declaraciones de esta forma".

Una vez que se enteró de las declaraciones de esta informante, su primera reacción fue contactar a su exnovia, la actriz Bárbara Escalante para preguntar si ella tenía conocimiento de la identidad de la mujer.

"Terminamos en súper buenos términos y luego, luego le escribí a Bárbara y le dije: '¿ubicas a esta mujer?'. Me dijo: 'Pues no, déjame checar' y lo empezó a checar y me dice: 'creo que la conocí cuando iba en primaria, pero después ella se fue a vivir a Guadalajara y no supe más de ella'". José Eduardo Derbez dijo que va a proceder legalmente. "Ya estoy en contacto con un abogado. Es complicado en el sentido de que por difamación sería una remuneración monetaria y por lo que veo, pues creo que esta señorita no (va a pagarle). Voy a gastar más yo de lo que le voy a poder sacar. "Vamos a ver qué procede, porque está muy cañón que acepten declaraciones de este tipo de gente que ni siquiera tiene una prueba mínimo de que me conozca, de que es mi amiga o algo. No sé qué intenciones tiene, que ni siquiera me conoce que es lo que más coraje me da".