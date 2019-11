James McAvoy protagoniza el mundo fantástico de 'His dark materials'

Basada en la exitosa trilogía de Philip Pullman, este fin de semana se estrena la serie de ciencia ficción y fantasía His dark materials, protagonizada por James McAvoy, Dafne Keen y Ruth Wilson.

La producción que se transmitirá por BBC One y HBO, y consta de ocho capítulos, se adentra en un universo alterno donde la magia existe y la tecnología es anticuada, en una sociedad que está gobernada por "El Magisterio", una religión todopoderosa, contra la que "Lord Asriel" (McAvoy) comenzará una guerra para luchar por la verdad y la libertad.

“Lo he leído tres veces, creo. He escuchado el audiolibro dos veces. He escuchado la adaptación de radio de la BBC, una versión de reproducción de la misma, que fue resumida dos veces. Soy un gran fan”, declaró el actor James McAvoy a BBC One.

Uno de los grandes desafíos de llevar esta historia a la pantalla fue crear ese mundo fantástico en el que deambulan animales llamados "daemons", que representan el alma de su dueño, y para los cuales se valieron de puppeteers (marionetas), que rondaban a los actores en todas las escenas, además del uso de CGI para algunos de los personajes.

La actriz Dafne Keen, reconocida por su papel en la película Logan, da vida a “Lyra Belacqua”, una adolescente muy curiosa que vive entre los académicos y el personal del Jordan Collage, de Oxford, al que fue entregada cuando era bebé, bajo la protección de "El rector" (The Master/Clarke Peters) y "Charles", bibliotecario (Ian Gelder).

En la historia, “Lyra” deberá emprender un peligroso viaje entre su hogar y el Londrés de este universo paralelo, pues su mejor amigo "Roger" ha desaparecido, empresa en la que se verá apoyada por la señorita “Marisa Coulter”, interpretada por Ruth Wilson.