El fin de José José, como de película de terror: Alicia Encinas

A poco más de un mes de la muerte de José José, su amiga, la actriz Alicia Encinas, sigue sin dar crédito a la forma tan solitaria en la que terminó, por lo que manifestó su apoyo y cariño a los hijos mayores del artista, José Joel y Marysol.

Encinas, quien es recordada por su participación en el programa de televisión Cachún cachún ra ra!, lamentó lo ocurrido. “Él era un hombre que amaba la vida y fue muy triste la forma en la que murió, es como de película de terror.

“No se merecía esto que hicieron con él su esposa Sara y su hija Sarita”, abundó la actriz, quien comentó que mantuvo comunicación con el intérprete de La nave del olvido hasta hace dos años, y después de ahí lo que sabía de él era principalmente por reportes de la prensa.

“Nosotros fuimos buenos amigos desde que inicié mi carrera e inclusive él fue mi padrino cuando me nombró un periódico como su rostro del año”, recordó la artista, al tiempo que describió al cantante como un ser cálido y de lindos sentimientos.

“Nos dejábamos de ver por un tiempo, pero manteníamos siempre comunicación, por eso me duele que haya pasado todo esto con él, no se lo merecía y no sé qué buscaba su viuda y mucho menos su hija con estas acciones”, expresó.

La última vez que trabajaron juntos fue en la telenovela La fea más bella, producción de Rosy Ocampo, encuentro que sirvió para que retomaran las largas charlas que tuvieron en otros tiempos.

“Pero Sarita no dejó que nos comunicáramos, aunque nos veíamos de alguna forma, pero después ya no. José José era una persona encantadora y enamorada de la vida, además que siempre estaba feliz.

“Espero que algún día nos encontremos, porque le guardo un gran cariño”, concluyó la actriz de 65 años, quien ante esta situación dijo que le brinda su apoyo a José Joel y Marysol, pues sabe que son jóvenes con talento que podrán poner en alto el nombre de su padre.