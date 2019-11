'Revive' panteón de Lerdo por Día de Muertos

Música a todo volumen, ofrendas y flores en honor a los fieles difuntos es lo que se vive este Día de Muertos en el panteón municipal de Lerdo.

Familia enteras abarrotaron esta mañana el cementerio para honrar a todas aquellas personas que ya no están en el plano terrenal pero que son recordadas con cariño y alegría.

“Es una fiesta, es la fiesta mexicana”, gritó un hombre que caminaba por los pasillos de uno de los panteones más antiguos en la Comarca Lagunera mientras cargaba una pala, una escoba y una cubeta con agua.

Para esta celebración colorida y llena de simbolismos, los visitantes adornan las tumbas con flores, globos y alimentos además de que aprovechan para retocar imágenes religiosas del Divino Niño, Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, entre otras.

Hay quienes incluso, rompen en llanto cuando escuchan alguna melodía que en vida les gustaba a sus seres queridos.

“Hermoso Cariño que Dios me ha mandado...” y “Adiós, adiós, adiós, mi vida me despido para siempre, hasta nunca vida mía tal vez ya no vuelva a verte...” y “la barca en que me iré lleva una cruz de olvido...” son algunas de las canciones que corean los asistentes mientras realizan la limpieza de las lápidas.

Este 2 de noviembre, la Dirección de Protección Civil Municipal reporta saldo blanco hasta las 11:00 horas. Sin embargo, continúan con las recomendaciones para la población de no pasar por las tumbas que se encuentran acordonadas para evitar accidentes además de que se pide a los lerdenses que acudan con calzado cómodo, agua para hidratarse, sombrilla y gorra.

En el cementerio se han habilitado algunas pilas de agua para que la ciudadanía pueda hacer uso de ellas, además de que personal de la Secretaría de Salud se encuentra entregando abate y proporcionando información para evitar la reproducción de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya.