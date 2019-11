Yanet García enamora en mini vestido rojo

Yanet García lo vuelve hacer y publica una fotografía en la cual deja ver su escultural figura en un ajustado vestido rojo.

“La chica del clima” compartió con sus seguidores de Instagram imágenes donde aparece sobre un balcón luciendo un diminuto atuendo que deja ver su trasero.

“Algún día diré... No fue fácil pero lo logré. I won’t give up (No me rendiré)”, escribió la presentadora de 28 años junto a la candente imagen.

La publicación superó los 600 mil likes y miles de comentarios donde recibe halagos.

Su pareja Lewis Howes de 36 años fue el autor de dicho retrato que robó suspiros en la red social.

Días atrás, la modelo compartió en su cuenta otra imagen portando el mismo vestido rojo donde etiquetó a su novio como su fotógrafo, superando los 800 mil likes.

Yanet García suele consentir a sus admiradores con sensuales fotos y videos donde deja ver sus curvilíneo cuerpo en ajustados diseños que dejan poco a la imaginación.