Pide síndica de vigilancia implantar el Programa Operativo Anual en Torreón

La síndica de vigilancia del municipio de Torreón, Dulce Pereda (PRI), denunció que Desarrollo Institucional solicita a ediles y síndicas el Programa Operativo Anual (POA) a pesar de que no se trata de un requerimiento oficial, esto mientras más del 90 por ciento de las direcciones no han cumplido con la totalidad de los requisitos de sus propios POAs en este 2019.

"Es increíble, no puede ser que a nosotros nos estén pidiendo esto y las direcciones no lo cumplen, a fin de cuentas ahí sí deben de tenerlo porque tienen un recurso anual para justificar, nosotros no tenemos recursos adicionales a nuestro salario... es muy raro que estén pidiendo los POAs a los regidores, pero vamos a solicitar una explicación ya en ese tema", reclamó Pereda.

Señaló los ejemplos que se han ventilado en las diversas comisiones, en las cuales se recurren a prácticas como el englobar inversiones específicas y nuevas campañas en rubros como "otros gastos", o bien, modificar los propios Programas Operativos para "ajustar ahorros" en lugar de admitir subejercicios.

Citó el caso específico de Panteones, área que para este año tuvo un presupuesto de más de 3 millones 900 mil pesos, pero hasta el mes de octubre había ejercido a penas más de 60 mil pesos, situación que atribuyó a la falta de seguimiento de su Programa Operativo Anual y el apego al mismo.

"No es un capricho que una dirección tenga un POA y lo tenga que seguir, es una herramienta que nos puede decir si vamos bien o nos regresamos, es la forma en la que la gente puede saber si estás cumpliendo tus metas, eso lo sabemos todos y por eso se les piden a las direcciones, pero en nuestro caso es muy diferente, somos regidores con un carácter distinto... nos parece muy extraño porque ya hay una forma de saber si un edil trabaja o no, ahí están las comisiones, las minutas y las solicitudes que se hacen, el rubro de gasto social que hace tres administraciones se tenía pues desapareció, ya no aplica", dijo Pereda.

La síndica de vigilancia también dijo que para la próxima semana busca tener ya una respuesta de parte del primer regidor, Ignacio García, a quien consultará sobre la solicitud de POAs que se hace a los ediles.

"Necesitamos que nos digan bien a qué se refieren, porque esto puede confundir a mucha gente, yo los invitaría a que mejor se concentren en que sus direcciones cumplan con lo que viene en sus programas, que es lo que de verdad hace falta en esta administración", señaló la funcionaria pública.

Exigencia