Cuidan desechos de cabañas en PN

Los centros ecoturísticos que se ubican en el municipio de Pueblo Nuevo siempre han cumplido con la normatividad relativa a cuidar el medio ambiente, esto a través del confinamiento adecuado de los desechos sólidos que se generan en las cabañas por parte de sus visitantes, según indicó Eleazar Reyes Camacho, integrante de la Red de Ecoturismo de la citada demarcación.

Lo anterior luego de que el subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico, de la Secretaría de Turismo del Estado, Rafael Sarmiento Aguirre, indicó que se está exhortando a los encargados de centros ecoturísticos que están construyendo cabañas nuevas en el sentido de que deben acatar algunas normas para vigilar que no se contamine el medio ambiente con los desechos que se generen en las cabañas.

Al respecto, Reyes Camacho comentó que aunque oficialmente no se les ha notificado esa serie de disposiciones, sí ha tenido conocimiento de que habrá algunos cambios en ese aspecto. "Actualmente estamos en proceso de renovación de la mesa directiva de la Red de Ecoturismo, y en los dos meses recientes no hemos tenido junta, así que no nos hemos enterado formalmente de esas reglas".

De hecho, subrayó que quienes se dedican a la renta de cabañas, al menos en el municipio de Pueblo Nuevo, siempre han observado los lineamientos que les marcan en ese aspecto, no solo las autoridades de Turismo, sino también las de Medio Ambiente, por lo que de cualquier forma están dispuestos a cumplir la nueva reglamentación que se expida al respecto.

No obstante, dijo desconocer si el actual presidente de la Red de Ecoturismo de Pueblo Nuevo, Manuel Meraz, ya fue notificado oficialmente por escrito por parte de la Secretaría de Turismo del Estado sobre las nuevas disposiciones para vigilar que se ejerza un cuidado más responsable del medio ambiente en la construcción de nuevos centros ecoturísticos, señaló que los integrantes de dicho organismo tienen toda la disposición de colaborar en lo que instruyan autoridades estatales y federales.

Por ejemplo, Reyes Camacho especificó que antes de contemplar la construcción de más cabañas en un nuevo centro ecoturístico, se planea con mucha anticipación el lugar donde se instalara esa nueva infraestructura, de tal forma que cuando se ejecuta el proyecto ya se tiene bien definido el número de árboles (pinos) que se van a plantar en los alrededores de la comunidad de que se trate.

Además, precisó que todos los residuos sólidos que se producen en las cabañas son recolectados por los encargados de los centros ecoturísticos, como es el caso de la basura, mientras que los desechos que se generan en los sanitarios también tienen un control muy estricto, de tal forma que en la Sierra se cuenta con fosas sépticas en caso de que no se cuente con el drenaje tradicional, con lo que se garantiza que no se dañen los mantos acuíferos.

En relación con la basura, dijo que donde se dispone del servicio de recolección, el camión recoge todo lo que se genera en las cabañas, en tanto que donde se carece de dicho servicio, los desechos tienen que ser quemados cuidando no contaminar el medio ambiente.