Siempre quiso ser un actor serio

Fue el 15 de noviembre de 1964 cuando Patricio Castillo llegó a México por primera vez y no imaginó que se quedaría por siempre, pues sólo regresó a su natal Chile para despedirse de su familia e instalarse con una maleta cargada de sueños.

En aquel entonces, el actor formaba parte de la Compañía de Teatro de la Universidad Católica de Chile (UCCH) y del grupo folclórico de cuecas y tonadas andinas Los Cuatro Hermanos Silva. Todos ellos representaban el musical La pérgola de las flores.

"Doña Eva Sámano, esposa del presidente de México, Adolfo López Mateos, nos vio en Chile y le encantó, dijo que tenían que verlo en este país.

Estuvimos dos meses a tablero vuelto, es decir, con teatro lleno", relató.

El actor venía de Santiago de Chile.

Aunque en la Ciudad de México había varios edificios, como allá, hubo uno en especial que llamaba su atención: la Torre Latinoamericana.

El hotel donde se hospedaba se encontraba en la calle Luis Moya y para llegar a la Torre y contemplarla debía caminar sobre Francisco I. Madero en el Centro Histórico.

La primera función que ofrecieron fue el 18 de noviembre, día de su cumpleaños, en el Palacio de Bellas Artes.

Patricio Castillo se encontraba al lado de su padre artístico, el vasco Justo Ugarte y ambos miraban frente al escenario.

Él le decía: 'Esto es un teatro. El que es actor, se hace del tamaño de la boca y el que no, desaparece en la duela'".

"Bellas Artes es inmenso y toda la noche pensé: 'Que me haga tan grande como el tamaño de la boca de Bellas Artes', pues tenía muchas ganas de ser actor y, 56 años después, Patricio Castillo es uno de los histriones más destacados en este país, lo mismo hace teatro que cine o televisión.

A través del tiempo, ha sobresalido en el drama, la comedia, la tragedia, el melodrama, la farsa y la tragicomedia. Ha participado en grandes producciones teatrales junto a los más reconocidos dramaturgos; ha hecho cine con los mejores productores y telenovelas que han dejado huella en la historia de este país.

"Toda mi trayectoria de teatro profesional es en México, por lo que es injusto que digan que soy actor chileno cuando en realidad soy un actor mexicano.

Aquí me hice y de aquí soy, aunque no me he naturalizado como tal y voy a quedar muy mal en lo que voy a decir.

"Cuando fui a la Secretaria de Relaciones Exteriores, le dije a la señora que estaba detrás del mostrador que venía para ver si me hacía mexicano y me respondió: 'A usted, lo hago mexicano ahorita'.

Sin embargo, me faltaba un papel que acreditara mi domicilio. Quedé de volver al otro día y no lo hice".

Diez años después volvió a intentarlo y le faltó otro documento.

"Entonces, me quedé trabajando, ya no volví nunca más y me da mucha pena porque la verdad es que yo soy más mexicano que los chilaquiles, adoro a mi país. Presumo de conocer su historia y su territorio".

"Pato", como le llaman sus amigos, tiene tres hijos nacidos en México.

Patricia y Rodrigo son de su primer matrimonio y del segundo nació Paola, quien estudió teatro y también la carrera de comunicación.

Hay momentos importantes en su vida laboral.

Uno de ellos fue en 1970 cuando participó en la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto, del británico Tom Stoppard.

Ese año quedó nominado por primera vez como Mejor Actor en una entrega de premios.

En la terna también estaba Manolo Fábregas, quien se llevó el galardón por El violinista en el tejado, y lejos de enemistarse por celos profesionales, se convirtieron en grandes amigos.

Otra etapa fundamental fue cuando el maestro José Solé lo invitó en 1974 a formar parte de la Compañía Nacional del Teatro Helénico, donde conoció a grandes amigos y colaboró en el teatro griego clásico.

"La comedia ha sido lo más fácil para mí y lo reconozco.

Hubo quien trató de encauzarme para que me quedara como cómico, pero no me dejé, yo quería ser actor completo, de rango extenso.

Quizá podía vivir mejor metiéndome a la televisión para hacer un programa chistoso, pero yo quería ser un gran actor".

Patricio, quien ha destacado en personajes como "El alcalde" del musical El diluvio que viene, al lado de Héctor Bonilla, actualmente participa en la obra No amarás, bajo la dirección y producción de Tito Dreinhüffer en el Teatro Centenario Coyoacán.

La historia versa en el caso de dos seminaristas que se enamoran y que deben tomar una difícil decisión que afectará en sus vidas para siempre y un doloroso destino.

Es una puesta en escena que abunda en temas de homosexualidad, religión y suicidio.

"Es una obra fuerte, pero escrita con mucha delicadeza y bastante conocimiento.

Es sobre el amor de dos hombres, que se convierte en tragedia.

Uno de los productores me dijo que está fundamentada en hechos reales, pero el resto es una ficción", explicó quien encarna al padre "Ignacio".

En televisión, el actor sobresale a través de la serie Mi querida herencia en la que interpreta al abuelo "Gregorio" al lado de Paul Stanley, Macaria y Roxana Castellanos, entre otros.

"Es un reparto que abarca todas las edades, es humor blanco, muy familiar.

Nuestra propuesta es que, después del noticiario de Denise Maerker, borremos un poco lo terrible de las noticias y hagamos que se vayan a dormir con una sonrisa en la boca".

Respecto a las protestas y disturbios que desde hace varios días ocurren en Chile, comentó que la actual Constitución favorece a un grupo de personas mientras que a otras les vuelve la vida más difícil. "No sé si se deba volver a la antigua o preferiblemente, volverla más moderna de acuerdo a las necesidades que tenemos en esta época y que hemos cambiado tanto.

Los chilenos quieren una mayor equidad y no tanta desigualdad".