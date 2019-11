Los prepara para dejar 'el plano terrenal'

José Juan Flores Martínez no marca su entrada en una oficina ni trabaja sentado frente a una computadora, tampoco es el encargado del servicio al cliente de alguna empresa ni el dueño de una tiendita de la esquina. Juan tiene una labor sumamente peculiar e importante, él es quien prepara el cuerpo de aquellos que han dejado el plano terrenal.

Su trabajo no cumple con un horario fijo, "aquí no tenemos tiempo ni hora, aquí no hay una hora que pueda decir: va a llegar un cuerpo. Aquí llegan a todas horas". Tal estilo de vida lo adquirió desde hace 26 años, cuando un embalsamador proveniente de Estados Unidos lo instruyó. Su curiosidad por tal profesión surgió gracias a un negocio familiar, uno de sus hermanos mayores tenía una funeraria y fue ahí, donde Juan descubrió a lo que se quería dedicar durante gran parte de su vida.

"Cuando llega a nuestras manos se trata de recuperar un poquito la persona que es", explica Juan. Está consciente del papel que tiene en un proceso tan real y confuso como lo es la muerte, por lo que, realiza su labor de manera respetuosa, tanto por el cadáver como por la familia que deja. "Darles un trato digno a cada cuerpo. Es mi trabajo y tengo que cuidarlo, aparte se lo merecen".

Embalsar un cuerpo consiste en inyectarle una serie de conservadores, entre ellos formol, para garantizar su preservación, junto con la de sus órganos y tejidos. Durante 30 minutos, mientras la inyección hace efecto se masajea al cuerpo para posteriormente, dejarlo reposar. No solamente se le suman y sustraen fluidos corporales, sino que la labor de Juan consiste también en arreglar el rostro, cabello, piel y ropa de aquel que se encuentra frente a él, sin vida. "Se rasura, se afeita, se maquilla si es dama". Todo el proceso dura aproximadamente 3 horas.

"Estamos a un paso de la verdadera vida", comenta el embalsamador lagunero ante la incógnita de la existía de algo más después de la muerte. Rodeado de sus instrumentos de trabajo, reconoce que los cadáveres más difíciles de tratar son aquellos que han sufrido una muerte violenta, los niños pero sobre todo, a sus conocidos. "No podemos ser eternos, todo lo que comienza tiene un fin", reflexiona Juan.

"Para poder hacer uno este trabajo, le tiene que gustar bastante y estar consciente de lo que hace". Su gran sueño es tener un laboratorio más grande, con equipo mejorado que le permita seguir brindando un servicio de calidad en el trabajo que tanto le gusta realizar. Juan es un embalsamador lagunero que representa un poco de tranquilidad para las familias que han perdido a alguien importante. En medio de su dolor, él les permite despedirse de manera tranquila y en paz de quienes emprendieron el largo camino hacia la eternidad. Su labor, para él, consiste en "llevarle un poco de consuelo a la familia".