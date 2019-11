Djokovic y 'Rafa' Nadal imponen su ley en París

l número uno mundial Novak Djokovic y el número dos Rafael Nadal ganaron ayer con parciales consecutivos sus partidos de cuartos y parecen enfilarse a la final del Masters de París.

Djokovic hizo trizas 6-1, 6-2 al séptimo cabeza de serie, Stefanos Tsitsipas, quien lo había eliminado hace tres semanas en cuartos de final en Shanghai. Djokovic podría haber liquidado pronto el encuentro porque aventajaba en el primer parcial 5-0, 40-0, pero Tsitsipas superó tres puntos para set y conservó el servicio.

Nadal tuvo que aplicarse para imponerse al campeón de 2008 Jo-Wilfried Tsonga. El punto para desempate del primer parcial se fue a 3-3 debido a una doble falta de Nadal. El español rompió el servicio a Tsonga, que carecía de cabeza de serie, al inicio del segundo parcial y se adueñó de las acciones para ganar finalmente 7-6 (4), 6-1.

"Fue un primer parcial reñido, tuve que jugar a muy alto nivel", declaró Nadal tras su victoria.

Nadal y Djokovic rivalizan por terminar el fin de año en el primer lugar del escalafón mundial. Nadal lo logrará por quinta ocasión si se corona por primera vez en el Masters de París. Djokovic aspira a conquistar su quinto título en la Arena Bercy y terminar el fin de año como número uno mundial por sexta ocasión.

En las semifinales hoy, Djokovic enfrentará a Grigor Dimitrov y Nadal a Denis Shapovalov.

Dimitrov doblegó 6-2, 7-5 Cristian Garín. Fue la mejor actuación del sudamericano, actual 41 del ranking, en un torneo Masters 1000.

Nadal tiene foja de 1-1 contra Shapovalov, y Djokovic de 8-1 contra Dimitrov, semifinalista en el Abierto de Estados Unidos.

Djokovic, que busca el 77mo título de su carrera, incluso se impresionó con su propia actuación del viernes.

"Jugué uno de los mejores partidos de la campaña. Me preparé muy bien para este encuentro. Perdí ante Stefanos en Shanghai y claro estudié los videos, entendí lo que hice bien y lo que no hice muy bien", declaró Djokovic. En el otro partido de la jornada, Shapovalov aplastó 6-2, 6-2 a Gael Monfils, quien debido a la derrota no clasificó a la Copa Masters de la ATP en Londres. El semifinalista del Abierto de Estados Unidos, Matteo Berrettini, clasificó a esa competición de fin de temporada.

Djokovic, finalista el año pasado, tiene cautela frente a Dimitrov, quien se impuso al suizo Roger Federer en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El serbio elogió la capacidad de Dimitrov, quien ha ganado sólo ocho títulos en su carrera y ninguno desde las finales de la ATP en 2017, cuando obtuvo su mayor galardón.

"Sin duda él ha sido uno de los mejores talentos de este deporte en la última década. Su juego y el de Federer han suscitado bastantes comparaciones", declaró Djokovic.

"Desde el Abierto de Estados Unidos ha jugado a un nivel distinto, a un alto nivel. Siempre ha contado con juego; a veces sucede que las cosas deben darse juntas, el aspecto mental y el momento oportuno".