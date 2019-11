'Ejecutar la 4T en la entidad es un reto'

Tras los señalamientos a dos encargados de departamento en la administración municipal de Gómez Palacio, uno por presuntos actos de corrupción y otro por supuestos malos tratos, Eduardo García Reyes, coordinador del distrito 02 de Morena en La Laguna de Durango, dijo que el reto es que la Cuarta Transformación se ejecute en la entidad, pero dijo que no se le puede exigir que cumpla con la ideología a la alcaldesa porque no es militante de este partido.

"Aún nos falta aterrizar las ideas de la Cuarta Transformación, estos valores, estos principios, tienen que respetarse, tenemos que hacer que nuestros funcionarios respeten estos principios, en Morena les exigiremos que así suceda", comentó.

Recientemente se han hecho dos denuncias públicas y son investigadas por la autoridad municipal, una en contra del jefe de Plazas y Mercados del Ayuntamiento por presuntos actos de corrupción en relación a los juegos mecánicos del parque La Esperanza, y otra en contra del director de Tránsito y Vialidad, por supuestos malos tratos.

El coordinador de Morena lamentó los supuestos actos de corrupción e indicó que debe ser la autoridad municipal quien ejecute la ideología y el ideario de la Cuarta Transformación, para que la gente no se desencante de los funcionarios morenistas. No obstante, indicó que hay funcionarios que no son militantes de Morena, entre ellos, la presidenta municipal de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, por lo que no se le puede exigir que aplique la ideología del partido.