Arrestan a Jane Fonda en el Senado

Por manifestarse en contra del cambio climático, la actriz estadounidense Jane Fonda fue arrestada por cuarto viernes consecutivo junto con su grupo conformado en esta ocasión por sus colegas y amigas Rosanna Arquette y Catherine Keener.

Las protestas, que forman parte de su campaña Friday Drill Dray, se habían realizado en las escaleras del Capitolio, sin embargo, ayer se manifestaron en las oficinas del Senado, formaron un círculo y se sentaron en el piso.

Esta vez el tema fue la conexión que existe entre las mujeres y el clima, así como el poder del género femenino para defender a la Madre Naturaleza.

"Los esfuerzos para revertir el cambio climático pueden mejorarse exponencialmente si se abordan las necesidades y prioridades de las mujeres", declaró la escritora y activista de 81 años.

"Si hacemos lo que tenemos que hacer, podemos cambiar la crisis climática", la multitud acompañó con estrofas de "We shall not be moved" y "This land is your land".

Antes de ser arrestada, la ganadora del BAFTA, Arquette, levantó el puño izquierdo, instantes después la actriz Keener, nominada en dos ocasiones al Oscar, fue esposada y finalmente Jane, quien una vez más agitó sus manos en alto y levantó sus pulgares.

De acuerdo con la directora de comunicaciones de la Policía del Capitolio, Eva Malecki, además de las tres actrices, otras 43 personas fueron arrestadas por "hacinamiento, obstrucción o incomodidad".