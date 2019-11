Danna Paola y los Jonas Brothers vuelven a estar juntos después de 10 años

El pasado miércoles, los Jonas Brothers llegaron a la CDMX para ofrecer un concierto como parte de su gira Happiness Begins con el que enloquecieron a sus fanáticas mexicanas, entre ellas, la actriz Danna Paola, quien tuvo la oportunidad de reencontrarse con los hermanos tras conocerlos hace 10 años.

La actriz compartió el momento en sus redes sociales con un TBT donde aparece a lado de Nick, Joe y Kevin Jonas muy sonriente, mientras que en otra fotografía muestra la primera vez que se reunió con la banda hace 10 años caracterizada de “Patito feo” de la telenovela de 2009 Atrévete a soñar.

“Nice to see you again...10 años después, cuánto hemos crecido...LOL”, tituló Danna la publicación.

De inmediato, sus fans se mostraron emocionados al compartir comentarios donde se muestran impresionados por la reunión de la estrella mexicana con los intérpretes de Sucker.

Hasta el momento, la publicación supera los 800 mil likes.