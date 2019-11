¿José José y Sarita hacían rituales de santería para recuperar su voz?

Detalles sobre la vida privada de José José han quedado expuestos desde su muerte, donde destacan los supuestos rituales de santería que llevaba a cabo junto a Sara hija y esposa.

Fue el hijo del Príncipe de la Canción, José Joel, quien confesó al programa El minuto que cambió mi destino, de Gustavo Adolfo Infante, que su hermana Sarita Sosa le había contado que en su casa realizaban prácticas de santería, mismas que hasta a ella le causaban terror.

"Sarita, mi hermana, hace unos quince años en Miami, nos llevó a contar a nosotros (Marysol y él) que estaba muy asustada porque había presenciado un ritual en el área de la alberca muy raro con sus papás, donde la gente llegaba con velas, con gallinas decapitadas y a rociarse de sangre en la casa", dijo.

También, detalló que por medio de éstas prácticas se buscó regresárle la voz a José José.

"Esto no me lo contó la criada ni nada, mi hermana, a ese tipo de cosas llegaron tanto Sara como mi papá para ver si regresaba la voz, me imagino yo", reveló.

Además de José Joel, un amigo cercano al cantante fallecido, Rey Bárbaro, contó al programa de espectáculos encabezado por Pati Chapoy, Ventaneando, que en los últimos años el cantante de Amar y querer se había apartado de la religión de yorubas para refugiarse en la comunidad cristiana a la que pertenece Sarita Sosa.