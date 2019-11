Mariah Carey da la bienvenida a la temporada navideña con video

Faltando un mes para los festejos navideños, Mariah Carey sorprendió a usuarios de redes al dar por inauguradas las fechas decembrinas con su tema All I Want for Christmas Is You, que hoy celebra su 25 aniversario.

En el video que compartió a través de sus redes sociales, se puede ver a la artista de 49 años recostada en la cama en su disfraz de Tina Turner.

Al ver la hora, la cantante bosteza y se echar a dormir, posteriormente a las 12 en punto del día siguiente, recibe una llamada de Santa Claus en la cual se escucha su particular carcajada.

En ese instante, Carey anuncia “Es el momento” y suelta un grito de alegría con su icónico tema navideño All I Want for Christmas Is You de fondo, anunciando la llegada de la Navidad.

La canción cumple este viernes 1 de noviembre, veinticinco años, siendo uno de los temas más reproducidos de la temporada. La melodía fue compuesta en 1984 por la intérprete de We Belong Together y Walter Afanassief.

Además, la diva deleitó a sus fans con un video inédito del single.

"Iniciando las festividades con un nuevo video cortado para All I want for Christmas is you (video inédito). Espero que les guste", publicó Mariah.