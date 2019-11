Fans de Stranger Things esperan regreso de 'Hopper' en anuncio de Netflix

Netflix ha compartido a través de su cuenta The See What , una toma falsa perteneciente a la tercera temporada de Stranger Things. En ella aparece David Harbour, quien da vida a "Hopper", tratando de aguantar la risa durante una escena junto a Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”) y Millie Bobby Brown (“Once”).

“Si te ha gustado esta toma falsa de la tercera temporada, espera a ver lo que Stranger Things tiene preparado para ti el 6 de noviembre”, se lee en el texto de la publicación.

If you like this blooper from #StrangerThings Season 3 just wait until you see what @Stranger_Things has in store for you on November 6! pic.twitter.com/tUt8TFgGD7