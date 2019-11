Confiesa Tania Ruiz estar lista para casarse con Peña Nieto

Tania Ruiz confesó que por primera vez se siente segura de querer llegar al altar.

La pareja de Enrique Peña Nieto aseguró para la revista ¡Hola! que no dudaría en aceptar casarse con él, pues está muy enamorada.

"Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces", declaró.

Desde que la relación que comenzó cuando el expresidente aún estaba casado con Angélica Rivera, en enero del presente año, la modelo ha manifestado que Peña la hace mucho reír, y que incluso ambos comparten sus rutinas de ejercicios, así como las mismas cremas.

"Estoy muy agradecida de tener la pareja que tengo, creo que los dos nos hemos hecho mejores personas, el uno con el otro, es una persona que saca lo mejor de mí, y yo también trato de que siempre esté feliz, eso se contagia es un autoreglejo: si él está feliz es la misma felicidad para mí", expresó Ruiz.