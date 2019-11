'Directores firmaron renuncia anticipada', señala Vitela

Desde el primer día de la administración municipal todos los directores firmaron su renuncia al tiempo que recibieron su nombramiento. La presidenta, Marina Vitela Rodríguez, aseguró que funcionario que no dé el ancho será cambiado.

Luego de la manifestación de elementos de Tránsito y Vialidad, el pasado miércoles en la presidencia municipal, la edil dijo que las gestiones por el presupuesto han absorbido parte de su agenda, además de que se proyectan recorridos en cada área, aparte de las reuniones que ya se tienen con los titulares.

La alcaldesa dijo que en los próximos días se revisará cada una de las inconformidades presentadas por los elementos operativos y, en este contexto, indicó que todos los directores firmaron su renuncia por anticipado.

"¿Qué les digo yo de cada uno de los integrantes de esta Administración? De hecho todos los directores firmaron su renuncia por anticipado. Todos. Funcionario que no dé el ancho, que no funcione, pues hay que cambiarlo y eso no es un secreto, siempre lo he dicho desde mi llegada", expresó la edil.

Marina Vitela Rodríguez señaló la necesidad de que también los elementos operativos se sumen a las acciones para erradicar la imagen de desprestigio que el ciudadano percibe de las corporaciones por los cobros indebidos y estafas, y que tanto los directivos como agentes deben trabajar en una dinámica de honestidad en beneficio de los gomezpalatinos.

"La sociedad está cansada de las estafas, de los cobros, estamos luchando con ello, estamos tratando de sensibilizar y de hacer una dinámica entre la corporación y las direcciones, para que salgan también como ciudadanos beneficiados, pero que también espera la ciudadanía una respuesta de honestidad de las dos partes", expuso.

La alcaldesa dijo que se busca dejar un precedente de un buen trabajo en la actual administración e indicó que durante la mañana uno de los temas con los directores en reunión fue que tienen que revisar cada rubro con los regidores, a fin de que exista transparencia en todas las áreas.

Por otra parte, la presidenta confirmó que este jueves se llevó a cabo la graduación de 30 cadetes que se incorporarán a la Dirección de Seguridad Pública, con exámenes de control de confianza ya hecho.

Como se informó ayer en El Siglo de Torreón, para mostrar su inconformidad contra el director de la corporación, Arturo Sánchez, elementos de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio realizaron un paro de labores momentáneo y cerraron por algunos minutos la circulación de la avenida Francisco I. Madero, frente a la presidencia municipal.

Funcionarios del Ayuntamiento salieron y los convencieron de reunirse al interior del edificio, por lo que primero ingresaron al salón Benito Juárez y posteriormente a la Sala de Cabildo para reunirse con la alcaldesa, el síndico y otros funcionarios.

Posterior a la reunión, que duró cerca de media hora, la alcaldesa informó que la queja se debía al trato que les da el director, así como por algunos cambios y manejos administrativos.

Le pidió a los elementos de Tránsito algunos días para revisar la situación, puesto que por ahora se encuentra trabajando al 100 por ciento en la gestión del presupuesto federal, pero adelantó que todos los funcionarios están a prueba, por lo que no se descartan cambios, y agregó que no hay intocables.

Vitela Rodríguez dijo que, además del tema del director, se acordó revisar sus condiciones laborales y sus jubilaciones.