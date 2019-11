Un actor de éxitos, lágrimas y fracasos

Con casi 60 años de trayectoria en los escenarios teatrales, televisivos y cinematográficos, Rafael Inclán reveló que ha padecido los sinsabores de su profesión, pero si le dieran a elegir, volvería a ser actor, porque pese a todo, ha vivido muy rico y eso nadie se lo quita.

"Es una carrera que te da de todo cuando te clavas de lleno en ella, así como yo. En este tiempo, me ha dado alegrías, problemas, lágrimas, fracasos y medianos éxitos, pero se vive rico, es apasionante", resaltó.

Durante la 18 entrega de los premios Lunas del Auditorio, Inclán recibió el reconocimiento Una Vida en el Escenario, que en ediciones pasadas ha sido entregado a figuras como Silvia Pinal, Manuel "Loco" Valdés, Carmen Montejo, Ernesto Alonso, Roberto Gómez Bolaños y Angélica María, por citar algunos.

"Empecé tardecito, a los veintitantos años, pero no he dejado de trabajar.

Es muy rico que te den un reconocimiento en un evento musical en el que participan otras áreas. Estoy muy agradecido y más que reconocimientos, estoy a la espera de trabajar".

Fue en 1960 cuando se inició en el espectáculo al lado de su familia en teatro, en carpa, el de revista. En ese tiempo, su abuelo Miguel Inclán destacaba en el cine, mientras que su papá era bailarín y actor.

Su mamá trabajaba con su hermana gemela y se hacían llamar Las Cuatas Inclán y cantaban.

Rafa, como le llaman sus amigos, hacía sus primeras incursiones, animaba fiestas de 15 años, bodas y bailaba twist. "No estudié, soy lírico porque me formé en el foro, así es que me costó más trabajo sobresalir", platicó.

"Lo importante es que te conozcan los productores"

En esta carrera, dice, "lo importante no es que te conozca el público, el chiste es que te conozcan los productores, porque ellos son los que te dan trabajo, te impulsan y te llevan. El público al final recibe un elemento. Fue difícil el inicio, pero aquí estamos".

Tratando de encontrar su verdadera vocación, en 1960 participó en concursos de teatro que organizaban el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Canal Once, hasta que ganó uno. Fue entonces que decidió darle impulso a su talento.

En 1968 participó en Las golfas, del comediógrafo mexicano Alfonso Anaya. Fue en el entonces Teatro Principal, que más tarde adoptó Manolo Fábregas y después Salvador Varela. A partir de ese momento no ha dejado de trabajar. "He hecho lo que he querido y también lo que no he querido. Esto último ha sido por la familia y por la nueva familia. Lo que pasa es que luego te equivocas de personaje, lo escoges y no te queda. Sin embargo, por lo regular me ha ido bien, siempre estoy a gusto".