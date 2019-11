Lourdes Ornelas habla de su relación con Camilo Sesto

Tras la muerte de Camilo Sesto, quien siempre se mostró como una persona hermética y celosa de su vida privada, los detalles de su relación con Lourdes Ornelas, madre de su único hijo han salido a la luz, luego de que ésta revelara la verdad sobre su relación con el intérprete español.

Ornelas rompió el silencio y contó todo para la revista ¡Hola! España sobre las "mentiras" que se han contado sobre su hijo y su romance con Camilo Sesto, comenzando por la forma en que se conocieron cuando ella tenía 18 años, para dos años más tarde, empezar una relación que acabaría en una historia de "desamor".

"Fue después de mucho tiempo. Yo iba con él a Londres, a sus giras... y empezó a haber mucho feeling entre los dos.

Pasábamos horas hablando, y yo estaba ya perdidamente enamorada de él.

Hasta que al final, pasó lo que pasó. Fue en Los Angeles.

Me enteré de que él estaba en Santa Mónica, y como tía Sofía (una hermana de mi madre) y mi tío Cayetano vivían en Los Angeles, me fui a su casa.

Entonces, por medio de unos amigos comunes, le hice llegar mi teléfono", declaró a la publicación.

La madre de Camilo Blanes también confesó que sentía una gran admiración por el cantante, quien la motivó a involucrarse con él.

"Yo estaba loca. Loca, loca, loca.

Además, él irradiaba mucha sensualidad: era muy alto, muy guapo, con esos ojos tan claros.

Me llamó y me invitó a cenar en un restaurante italiano que había debajo de su casa.

Yo fui en taxi, aunque vivía lejísimos.

Cenamos juntos, y después de cenar me contó que estaba componiendo una canción para José José, Si me dejas ahora. Me preguntó si quería subir a su casa a escucharla".

Sin embargo, cuenta Lourdes, las actitudes de Camilo comenzaron a cambiar, lo que provocó un profundo dolor en ella que la orilló a buscar refugio en su familia.

"Entonces sentí un dolor muy grande.

Un rechazo por su parte. El embarazo ya empezaba a notarse.

Compré ropa para el bebé con el dinero que me quedaba, volví a casa y se lo conté a mi familia. Primero a mi hermana Elena y después a mis padres".

Tras el nacimiento del único heredero de Sesto, Camilo Blanes, la relación se tornó fría y distante, ya que en el pasado trascendió que el cantante obstaculizó las visitas de Ornelas a su hijo.

Luego del fallecimiento del intérprete de Melina, su hijo le pidió a su madre que se mude con él en España.

"Mi hijo me ha pedido que me quede con él en España. Alquilará un apartamento para mí en el centro de Madrid y podré ir a visitarle a la casa de su padre, en Torrelodones".

El artista español falleció el pasado 8 de septiembre a los 72 años de edad en Madrid debido a un paro cardiorespiratorio.