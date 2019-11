Podemos llegar muy lejos en el torneo: Matheus Dória

Con cuatro encuentros por disputar en los próximos días, tres en la Liga y uno más en la Copa MX, Matheus Dória, quiere ganarlos todos con Santos Laguna.

Y es que el zaguero brasileño de los Guerreros, antes de pensar en la liguilla, va partido a partido, tal como lo han hecho en el Apertura 2019, donde pide concentración al máximo, para conseguir los objetivos trazados.

"Prefiero pensar sólo en América, luego Chivas en casa (Copa MX), después Cruz Azul, así hemos encarado todo el torneo, así que debemos tomarlo como una final, podemos llegar muy lejos" destacó ayer al finalizar la práctica albiverde en el TSM.

Adelantó que los partidos que les faltan por disputar en ambas competencias, les servirá como una preparación para la liguilla, teniendo en cuenta que son partidos difíciles, en la altura y fuera de casa.

"Debemos estar preparados para todas esas circunstancias que enfrentaremos. Puntuar es lo más importante, estamos bien pegaditos en la tabla, por lo que debemos estar atentos, es importante sumar para no despegarnos de los primeros cuatro (lugares)".

Con dos triunfos, la misma cantidad de empates y tres derrotas fuera de la Comarca, Dória está consciente que pueden jugar mejor y sumar más puntos.

"El torneo no sólo se juega fuera, ni tampoco en casa, podemos mejorar y tener más puntos, tenemos 30 y vamos primeros, no tenemos nada qué decir, pero si miramos la tabla, debemos estar contentos con eso, tranquilos y con la cabeza enfocada en seguir trabajando".

Dijo que el estar en el liderato, es trabajo de todos en los Guerreros, desde los que inician los partidos, los que están en banca y hasta quienes no están convocados, ya que ayudan mucho en los entrenamientos de la semana.

"Debemos pensar en ganar a quien sea, eso pasa por la preparación, la pretemporada que se hizo bien, el descanso y la alimentación. Al final, lo que importan son los resultados, luego en el análisis del torneo, son eso, por eso debemos pensar en ganar".

Matheus sabe que pueden mejorar en varios aspectos, dejando en claro que está contento el Profe Almada con el rendimiento y resultados del equipo, a pesar de que es casi imposible hacer un partido perfecto.

Aunque consideró que el gol anotado días atrás a los Gallos Blancos, ha sido el más bonito de su carrera futbolística, Dória resaltó que fue mucho mejor, el haber conseguido los tres puntos, sin que les anotaran gol.

"Gracias a Dios, fui bendecido con un tiro de fuera del área bien lejos, pero lo mejor fue salir con la victoria y también con la portería en cero, eso para mí cuenta mucho más".

Confesó que el martes durmió hasta tarde, ya que no le fue fácil conciliar el sueño, por el gol y la adrenalina del partido, además que sabían de la importancia de ese juego, de poder pelear de estar de superlíder.

En el triunfo ante los emplumados queretanos, el brasileño resaltó la entrega de todo el grupo, a pesar de que no empezaron bien el juego, sufriendo mucho en los primeros 10 minutos, por lo que deben estar más atentos.

"En juegos de liguilla si juegas un partido mal, es muy difícil revertir situación, por lo que se debe jugar bien y ganar, esa mezcla debemos tener en la cabeza.

Por otro lado, las medidas que implementó la Liga MX contra el grito homofóbico en el saque de META, para Dória no son las mejores, ya que afectarían directamente al futbolista, en cuanto al ritmo de partido se refiere.

"La verdad, nosotros no tenemos mucho qué ver de salir del partido cinco minutos, nosotros no gritamos, eso nos perjudica mucho, estar parados en el túnel, para mí no es la mejor forma por solucionar".

Y es que señaló, que viene de la actitud de los aficionados "Si algunas personas fuera de la cancha gritan... ¿qué tenemos qué ver nosotros que estamos jugando? hay otras formas, de respeto de la gente, pasa más por la mentalidad de cada uno, tampoco son todas las personas que miran el partido que gritan eso, de homofobía, no es la mejor salida, ni solución".

Recordó que esa situación pasó con Atlas y perjudicó a los jugadores, ya que se enfrían, por lo que no es la mejor salida. Incluso, platicó lo que vivió en Brasil "En mi país, siempre nos gritaron eso, nunca tuvimos ese problema".