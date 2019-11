Regresarán Mirreyes y Godínez

Los 4.5 millones de espectadores que registró Mirreyes vs Godínez ha dado luz verde a una secuela que, con el elenco original, se rodará durante el primer trimestre de 2020.

Regina Blandón, quien daba vida a uno de los mirreyes, señala que febrero es el mes señalado para la historia, aún sin definir, que dirigiría Chava Cartas, autor de la primera.

"Todavía no nos dan el guión, pero nos llevamos tan bien todos, que nos comenzaron a preguntar si íbamos a estar y claro que sí". Mirreyes vs Godínez es una comedia donde se enfrentan dos grupos antagónicos de una fábrica de zapatos, buscando ser el mejor. En el reparto figuran, entre otros, Diana Bovio, Christian Vázquez, Daniel Tovar, Roberto Aguirre, Alejandro de Marino y Michelle Rodríguez. Pablo Lyle, uno de los personajes principales, no estaría debido a los problemas que enfrenta en EUA.

"Nunca nos imaginamos la respuesta de la gente, pero nos fue bien", expresa Blandón.

Las secuelas son algo poco común en el cine mexicano, siendo las más recientes Kilómetro 31 y No manches Frida.