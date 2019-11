‘El rock se ha visto superado por la tecnología’: Emmanuel del Real

Emmanuel del Real, integrante de Café Tacvba, considera que el rock se ha visto superado por la tecnología y la nueva forma de comunicación, considera que antes el rock se utilizaba como una forma de expresar y desafiar algunas ideas sociales y ahora las personas lo hacen a través de su celular.

"El rock está en un punto que tiene poco que decir ahora, no como género en sí mismo, sino como elementos como la tecnología, que ha hecho que las nuevas generaciones se comuniquen de distinta forma y se compartan ideas y toda la globalización en la música, ha permeado el acercamiento creativo y creo que el rock no tiene mucha empatía ni inmediatez para todo esto que está ocurriendo".

El músico también conocido como "Meme", considera que es un proceso natural que las tendencias musicales cambien y reconoce que el rock no es lo de ahora, sino otros géneros.

"Nosotros en un principio decíamos que no éramos un grupo de rock, después dijimos que sí, pero para mí el rock tiene que ver con una actitud y con una forma de decir y reaccionar y desafiar algunas ideas, conceptos o imposiciones del sistema o de la sociedad, porque antes esa era la herramienta y porque no podías hacerlo de otra manera, hoy día desde tu teléfono celular puedes despotricar, lo que antes hacías con una guitarra y demás", explicó.

Pero no es que le desagraden los cambios tecnológicos, al contrario, le agradan y le gusta mucho la nueva forma de cómo se está escuchando la música actualmente, "ahora la música se comparte, se vende, se compra y eso ha hecho que todo surja a través del individuo, que después se convierte en un colectivo, los artistas hacen colaboraciones, antes necesitabas de tu grupo, equipo, para salir y presentarte y ahora no, y eso hace que la música vaya tomando otro rumbo".

Y es una de las razones por las que la banda se trata de adecuar a los nuevos cambios tecnológicos y a la manera de como se está moviendo la escena musical.

"Nosotros siendo en este formato digamos más antiguo, estamos en este cambio, estamos al tanto empapados de todo lo que sucede y tratar de no quedarnos en una solo idea arcaica de cómo debe de ser, porque si no cambias, si puedes acabar con tu proceso de trabajo, pero al mismo tiempo asumimos que somos veteranos y que tenemos una forma de pensar y de actuar, que si bien siempre tratamos de renovarnos, no lo hacemos probablemente a la velocidad que lo hacen las nuevas generaciones, entonces estaremos conectando con quien conectemos y disfrutando con quienes quieran disfrutar con nosotros", apuntó.

Café Tacvba está celebrando su 30 aniversario en grande, a principio de año grabó su segundo MTV Unplugged, el cual ya está disponible en las plataformas digitales, siendo la única banda latina en lograrlo, y ahora se concentran en preparar su próxima presentación en el Foro Sol el próximo sábado 7 de diciembre.

"Es muy emocionante al principio, sigo haciendo lo que me gusta que es la música, es muy emocionante, es mi trabajo, es mi sustento, me ha dado la posibilidad de viajar, ahora con mi familia, a tener bonitos momentos y nada más que puros regalos, estamos cumpliendo 30 años y pues aquí seguimos", expresó.