Aseguran que Galilea Montijo se ausentó de programa tras cirugía estética

Hace unas semanas, Galilea Montijo se ausentó durante algunos días del programa Hoy, lo que desató rumores sobre su posible salida del matutino, sin embargo, afirman que la artista viajó a Nueva York para someterse a una cirugía estética.

De acuerdo a la revista TVNotas, una amiga de la presentadora contó que Galilea tuvo que ausentarse unos días de la emisión, debido a que no guardó reposo suficiente luego de realizarse una cirugía plástica, por lo que su salud se vio afectada.

“Hace unas semanas, Gali viajó a Nueva York para hacerse una cirugía estética para cambiar su cuerpo y rostro, pero lamentablemente por no tomar las precauciones adecuadas, después de está tuvo algunas complicaciones”, reveló la fuente a la publicación.

Según revela la allegada a la conductora, Montijo se realizó una liposucción de alta definición en la que “le tensaron la piel”, marcaron más sus músculos del abdomen, redujeron la grasa de la cadera para disminuirla y tonificaron sus piernas y muslos”.

Señaló también, que parte de la grasa extraída, se la inyectaron en los glúteos para aumentarlos, además de reestirarse la piel de rostro.

“Es un método con hilos tensores; estos jalan la piel y la hacen lucir más fresca, joven e hidratada, sin meterle cuchillito”, declaró.

Aunque las intervenciones fueron exitosas, aseguró que las complicaciones vinieron después de no tomar los debidos cuidados.

“Cualquier cirugía conlleva una recuperación al menos de un mes, pero por su trabajo no podía tomarse ese tiempo, así que siguió el consejo de otra amiga y contactó a un doctor que le aseguró que no iba a sentir dolor alguno, que tendría una recuperación de una semana y media y vería los resultados, casi de inmediato. Ella creía que ya se había recuperado, pero a los pocos días empezó a sentirse muy cansada, con dolor abdominal y de cabeza. Creía que era algo normal, pero comenzó a tener altas temperaturas que no le disminuían con nada, escalofríos, sudaba en exceso y los dolores eran más intensos; también una de las heridas le comenzó a supurar, ahí fue cuando decidió marcarle al médico, se preocupó mucho”, señaló.

Declaró que el médico le recomendó a la también actriz reposo absoluto, motivo por el cual tuvo que pedirle más días de descanso a la productora de Hoy, Magda Rodríguez.