Consejos para disfrazar a tu perro este Halloween

Algunas personas disfrutan que sus mascotas lleven un disfraz que haga juego con el de ellos, o simplemente desean compartir en redes sociales la vestimenta de sus perrhijos.

Sin embargo, no todos los perros toleran llevar un disfraz puesto, menos si no están acostumbrados a usar prendas ni en invierno. Según un artículos de Muy Mascotas, aquí te dejamos algunos consejos para lograr dejarle el disfraz a can:

Identifica que puede llegar a tolerar

Algunos perros no toleran ni llevar un pañuelo en el cuello, para otros esto no es problema.

Si el tuyo pertenece a los primeros, no intentes colocar un disfraz, ya que es muy probable que intente arrancarlo inmediatamente después de que se lo pongas.

Prendas holgadas

Si decides colocarle el disfraz a tu perro busca uno holgado que no vaya a incomodarlo, especialmente en la zona del cuello, ya que incluso podría llegar a asfixiarlo .

Disfraz de su talla

La talla de cada perro dependerá de su raza, ya que debe poder moverse con normalidad.

Además, considera no agregar elementos extras que sobresalgan, ya que podría llegar a asustarlo.

No usas lana

No es porque la lana sea un material que lo dañe directamente, sin embargo, si es posible que la pelusa entre sus ojos y nariz, lo que lo puede incomodar mucho y puede sufrir algún accidente.

Tejidos ligeros

No le coloques un disfraz grueso que vaya a provocar una sensación acalorada.

Recuerda que la mayoría de los perros ya llevan con ellos un abrigo natural.

Disfraz seguro

Disfrazar a tu perro es similar a disfrazar a un niño pequeño.

Debes buscar uno seguro que con el que no corra el riesgo de comer pedrería o incrustaciones extras. Además, estas aplicaciones pueden volver la prenda más pesada.

No los disfraces de fantasma

Si tu plan es ponerle un disfraz tipo sabana por todo el cuerpo, esta no es una muy buena opción. Le hará imposible ver bien y podría sufrir algún accidente como un fuerte tropiezo.

No uses disfraces enormes

Algunos disfrutan colocarles disfraces que cubren todo el cuerpo, incluso si simulan que son otros animales.

Esto puede ser muy desesperante para tu perro. Procura que el que elijas deje piel al aire para no sentirlo como un cuerpo extraño.

Tiempo determinado

Tu perro no tolerará llevar un disfraz durante horas igual que tu. Respeta el tiempo máximo que puede llevarlo puesto.

Si va a acompañarte a una fiesta, no se lo pongas horas antes, sino justo antes de salir de casa.