Es la mayor cacería de brujas de la historia: Trump sobre 'impeachment'

"El engaño de (esta) acusación está perjudicando nuestro mercado de valores", escribió el mandatario.

"¡A los demócratas que no hacen nada no les importa!", agregó.

Al mismo tiempo, Trump aseguró que la aprobación de las reglas para el "impeachment" solo demuestran que se está viviendo la "mayor cacería de brujas" en la historia de Estados Unidos.

En la Cámara de Representantes de EUA hubo 232 votos a favor del procedimiento y 196 en contra, estos últimos todos de republicanos.

The Impeachment Hoax is hurting our Stock Market. The Do Nothing Democrats don’t care!