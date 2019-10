'Manos de tijera' sorprende en la Plaza de Armas de Torreón

La Plaza de Armas de Torreón vivió una noche sin igual. Los laguneros que seguido acuden a cantar o que acostumbran sentarse en las bancas a platicar o disfrutar de algún alimento recibieron una visita sorpresa.

En la víspera de Halloween, una versión femenina de "Edward Scissorhands" de la película El joven manos de tijera se apareció de manera inesperada en el lugar. Llegó proveniente de la calle Zaragoza y se dirigió hacia la avenida Morelos.

Unas chicas que venían caminando fueron las primeras que el personaje acaparó. Dos de ellas salieron corriendo, pero una sí se dejó que le diera una manita de gato a su cabello, tal y como "Edward" lo hacía en la cinta dirigida por Tim Burton.

"¿Quién es?", dijo una señora a su acompañante, quien le respondió: "Es como el que sale en la película es de manos de tijera, pero en mujer. Está muy bonito el traje de la chica y bien confeccionado".

La chica siguió su camino y llegó hasta donde se encontraban varios hombres y mujeres cantando mientras que otros apreciaban las voces de quienes tomaban el micrófono. Los que traían teléfonos móviles captaban el instante.

Una señora de nombre Idalia se dejó apapachar su cabello con las tijeras del personaje y luego un señor que pasaba en su bicicleta se detuvo para tomarse una foto con "Edward" versión femenina.

Un lagunero calvo también fue víctima de "Scissorhands", pese a no contar con cabello ella le dio masaje y por el rostro de él se apreciaba que lo estaba disfrutando bastante

El Siglo de Torreón le preguntó su nombre a la jovencita "Edward". Dijo que la conocen como "Pinku Cosplay" y justo al responder sacó una calabaza de plástico para pedir dulces.

Caminó y se topó con un caballero de nombre Armando Castaños. Él traía una bolsa de paletas de dulce que obsequiaba a los niños y a "Pinku" le dio algunas.

"Cada año compro bolsas de dulces para los niños y se los doy entre los días 30 y 31 de octubre", comentó Armando.

Después de su aventura, "Pinku" retomó la charla con este diario. Comentó que su nombre es Alejandra Soto y desde hace años se dedica a transformarse en muchos personajes.

Con motivo de Halloweeen, dijo que había elegido el cosplay de "Edward" el cual ella misma elaboró.

"Este cosplay lo usé para una convención que se hizo en Monterrey de disfraces de películas de terror y decidí repetirlo para esta ocasión", informó.

Alejandra relató que cuenta con más de 80 disfraces de personajes de anime, de videojuegos, películas y cómics.

"La mayoría los he confeccionado yo misma. Tengo de Wonder Woman, Mera, Depredador, la enfermera de Silent Hill. Algunos de estos cosplay me han dado la oportunidad de representar a Coahuila y a México en diversos concursos".

Según contó "Pinku", cuando empezó a disfrazarse su familia no entendía bien el porqué lo hacía, ya después la apoyaron en todo.

"Hoy en día cuento con toda su ayuda, tan es así que me han acompañado a los certámenes que he acudido fuera de la Comarca Lagunera".

Soto informó que no sólo ha recibido comentarios positivos ya que nunca faltan personas que la critiquen de forma negativa.

"Hay gente que no entiende que para mí esto es un arte. El mundo del cosplay me ha llevado a crecer como persona a conocer mucha gente y muchos sitios.

"El cosplay es maravilloso, a través de él he logrado cosas que hubiese creído imposibles, es inspiración constante y un arte enriquecedor en todos los sentidos".

Por ahora, Alejandra se encuentra alistando un disfraz de "Alitta" de la película Battle Angel.

"Ya estoy trabajando en ello, espero pronto mostrarlo. Pueden seguirme en mis redes sociales, en todas me encuentran como Pinky Cosplay".