Me decían que no cantaba: Rubén Albarrán

Rubén Albarrán, líder de la banda Café Tacvba, aseguró que nunca se ha apoyado en las críticas para conducir su carrera, ni siquiera cuando en sus inicios le decían que cantaba muy feo.

"Desde que comencé, mis compañeros de la secundaria, los del primer grupo, me decían que cantaba muy feo y nunca me importó. Canté porque era una necesidad", declaró el vocalista que celebra 30 años de trayectoria con Café Tacvba, una de las bandas emblemáticas de este país.

Se creó en 1989 como un proyecto cultural vanguardista que mezclaba los sonidos del rock con aquellos extraídos de la cultura popular mexicana mediante el uso de instrumentos como el tololoche y la jarana.

La disquera a la que propuso su música no entendió su concepto, por lo que sus integrantes Rubén Albarrán, Meme del Real, Joselo Rangel y Quique Rangel, decidieron trabajar de manera independiente logrando éxito en países de Sudamérica.

Tres años después, diversos ejecutivos en México voltearon a verlos y la banda firmó con una compañía disquera que respetó la libertad creativa que hoy conservan.

"Seguimos siendo libres. Cada quien podrá contestarlo a su manera, pero a la hora de juntarnos a trabajar en canciones nuevas, que realmente es lo que nos gusta hacer y por lo que el grupo existe, nos seguimos sintiendo igual de libres", resaltó Joselo Rangel.

El guitarrista de la agrupación dijo que en el momento que sienten que algo les está presionando, ya sea de manera individual o grupal, hacen una pausa para averiguar lo que no está funcionando.

"Lo mismo sucede cuando salimos de gira. Por eso tomamos años sabáticos, pues aunque existan ofertas para tocar, preferimos tomar un descanso que a veces no lo es del todo, porque cada uno tiene proyectos alternos y los desarrollamos. O tenemos familia y queremos hacer algo más allá.

"Pero esto no es algo que nos quite la libertad, la gente se da cuenta cuando estás haciendo algo forzado o estás tratando de agradar. El público se acerca a nosotros porque ve que tenemos esa libertad y lo hacemos de corazón, aun teniendo 30 años juntos", apuntó el músico.

"Los Tacvbos" son los primeros en grabar dos discos Unplugged para la cadena MTV.

El primero ocurrió en 1995 y el segundo fue el 5 de marzo pasado desde la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con David Byrne, Catalina García (vocalista de Monsieur Periné) y Gustavo Santaolalla como invitados.

Joselo Rangel compartió que las dos experiencias fueron muy distintas. Recordó que hace más de 20 años, los "unplugged" (desenchufados) se producían muy rápido, mientras que el segundo volumen tuvo más trabajo de producción y creatividad.

"El primero lo grabamos en Miami, pero el público al que convocaron no era el que nos seguía. El segundo que hicimos fue en nuestra ciudad, al interior de un espacio que tiene una historia y estuvimos acompañados de nuestra gente, lo cual tuvo una sensibilidad diferente", añadió Quique Rangel. Además, dijo Joselo, el primer MTV Unplugged no estaba planeado para convertirse en disco, pues sólo se llevaban al formato físico aquellos espectáculos que grababan las bandas americanas y no las latinas.

Para cerrar el año, la agrupación ganadora de infinidad de premios a nivel internacional se presentará en escenarios de Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, entre otras. El 7 de diciembre actuará en el Foro Sol de la Ciudad de México para celebrar sus tres décadas de vida.

Su documental

El próximo 10 de noviemCafé Tacvba estrenará el documental Bios,

vidas que cambiaron la tuya, en homenaje a su carrera. A través de

esta producción de National Geographic, los músicos relatan sus inicios y su permanencia en la escena artística.

Iconos de la música como Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Alex Lora ya fueron considerados en episodios pasados de esta serie.