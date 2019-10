Auguran total éxito en el Torneo de Golf Sonrisa Azul

Cerca están de cumplir su cometido, los organizadores de la cuarta edición del Torneo de Golf Sonrisa Azul, que se disputará el próximo viernes 8 de noviembre en el campo del Campestre Torreón.

Y es que hasta el cierre de la edición, pocos lugares quedaban para participar en este certamen de convivencia, en donde los participantes podrán contribuir con una noble causa, ya que lo recabado en cuanto a inscripciones, será para el Centro San Fernando, que se encarga de tratar a niños, jóvenes y adultos que presentan autismo.

El cupo es para 144 jugadores, ya que el sistema de competencia será a Go Go, con grupos de 4 golfistas, quienes tendrán la oportunidad de ganar diferentes premios, como autos de lujo, una motocicleta, pantallas, tabletas, pasajes aéreos nacionales e internacionales, además de otros en los Hole in One y O'yes.

Una de las novedades para esta ocasión, es que el próximo jueves 7 de noviembre, antes de la ronda de 18 hoyos, se realizará un rompehielo y torneo de Putt. Al día siguiente, la salida será por escopetazo a las 11:00 horas.

Tal y como se realiza cada año, algunos hoyos deberán ser jugados con ciertas distracciones, como unos audífonos con sonidos maximizados o usando guantes de cargador, aspectos que no son comunes para los golfistas, pero recrean las condiciones que experimentan a diario, personas con autismo.