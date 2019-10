Ven remoto restituir Congreso peruano

El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Ernesto Blume, consideró este miércoles que la posibilidad de restituir el Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra "es remota", después de que el órgano que lidera rechazara una medida cautelar para reponer el Parlamento.

"Es un tema que tenemos que analizar. No se puede descartar, pero me parece que esa posibilidad es remota, desde mi particular punto de vista", señaló Blume en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

El magistrado explicó que la negación de la medida cautelar anunciada el martes "marca una línea que habrá que desarrollar", pues el TC deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la constitucionalidad de la decisión adoptada por Vizcarra.

Por un lado, el Gobierno defiende que el presidente estaba facultado a disolver el Congreso después de que este negara la confianza al Ejecutivo por segunda vez dentro del mismo periodo para el que fue elegido.

Por el otro, el Legislativo disuelto, que estaba controlado por la oposición que lidera el fujimorismo, alega que Vizcarra no estaba habilitado porque la moción de confianza fue aceptada.

Sin embargo, esa votación se produjo después de que el Parlamento comenzara a elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional para colocar a magistrados afines al fujimorismo, lo que el Gobierno quería evitar con la cuestión de confianza, y por ello interpretaron que hubo una "negación fáctica" de la confianza.

Dificultades