Strokes y 'El Potrillo' en Pa'l Norte 2020

Alejandro Fernández, The Strokes, Tame Impala encabezan el cartel de la novena edición del Festival Pa'l Norte, que se llevará a cabo el 20 y 21 de marzo del 2020 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Los organizadores del encuentro musical dieron a conocer que también se presentarán Andrés Calamaro, Babasónicos, Daddy Yankee, El Tri, Foster The People, Galantis, Iggy Azalea, Juanes, Los Auténticos Decadentes, MGMT, Milky Chance, Morat, Paulo Londra, Sum 41, The Whitest Boy Alive.

"Con este festival haremos referencia a las costumbres y raíces de nuestra ciudad, su personalidad emprendedora y progresista, su industria, su gente, sus montañas y la modernidad que la caracteriza", informaron. También participarán Cid, Clairo, Danny Ocean, División Minúscula, Duki, Elderbrook, Elliot Moss, Enjambre, Hello Seahorse!, Kinky, Klingande, Kongos, Lauv, Los Cafres, Rodrigo y Gabriela, Sam Feldt, Sasha Sloan, Seth Troxler, Shiba San, Simihaze. Así como Sita Abellán, The Marias, Thomas Jack, Todos tus Muertos, Vacación: Caloncho+El David Aguilar, Vicentone, Víctimas del Doctor Cerebro, Bratty, Chetes, Cray, Disidente, Drims, Ecko, Ed Maverick, Elsa y Elmar, Gera Mx, Ghetto Kids, Girl Ultra, Insite, Instituto Mexicano del Sonido y Los Románticos de Zacatecas. En el cartel, anunciado a través de las redes sociales, también figuran Lucybell: Secret Show, Mcdavo, Mi Sobrino Memo, Noah Pino Palo, Pequeño Fénix, Technicolor Fabrics, Usted Señálemelo, Uzielito Mix, entre otros.