Protestan contra director de Tránsito

Los agentes de Tránsito y Vialidad exigen la destitución del director Arturo Sánchez, a quien acusan de mal trato y se dijo que no les pareció los cambios que hizo.

30 ELEMENTOS

Aproximadamente, se manifestaron ayer y pararon labores por unas dos horas.

Elementos de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio realizaron un paro de labores momentáneo y cerraron por unos minutos la circulación de la avenida Francisco I. Madero, frente a la presidencia municipal, para mostrar su inconfirmidad contra el director Arturo Sánchez.

De inmediato, el secretario del Ayuntamiento salió y los convenció para que se reunieran al interior del edificio, por lo que primero ingresaron al salón Benito Juárez y posteriormente accesaron a la Sala de Cabildo, para platicar con la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez y algunos funcionarios.

Luego de aproximadamente media hora se permitió el acceso a los medios de comunicación y entrevistar a la presidenta municipal, y confirmó que la queja es por el trato que les da el director, así como por algunos cambios y manejos administrativos.

Agregó que les pidió algunos días para revisar la situación pues por ahora se encuentra enfocada, "trabajando al cien por ciento" en la gestión del presupuesto federal, pero adelantó que todos los funcionarios están a prueba, por lo que no se descartan cambios y que "no hay intocables".

"Nos fue muy bien, la verdad es que fue una reunión muy amena, de mucha responsabilidad, de altura. Me dio mucho gusto que las mujeres participaran, vi mucha gente joven y la verdad es que platicamos muy a gusto de lo que les aqueja, que es el tema del director y les pedí unos días para poder resolver, esa la principal de las quejas". "Se va a hacer lo necesario para que esto funcione y todos los funcionarios están a aprueba, no hay intocables, en esta administración tenemos que guardar el equilibrio, lo que no funciona, pues cómo le hacemos, pero los que son buenos funcionarios y a capricho de otros que se quieran mover, tampoco vamos a acceder".