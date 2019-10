Simularán en UAdeC asamblea de la ONU

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) y el Capítulo de la Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho (The International Law Students Association ILSA), llevarán a cabo la simulación de una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para representar a uno de los delegados de los 50 países seleccionados, se convoca a inscribirse y participar a estudiantes universitarios de las áreas del derecho, relaciones internacionales, administración, psicología, ciencias sociales, trabajo social, economía, etc.