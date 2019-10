Toronto vence a Atlanta United y avanza a la final de la MLS

Los Rojinegros se irían al frente en el marcador en los primeros minutos del encuentro, luego de que Julian Gressel anotará el primero gracias a la asistencia del argentino, Gonzalo "Pity" Martínez.

Al minuto once, el Atlanta United pudo aumentar el marcador, pero Josef Martínez fallaría un disparo desde el punto penal, siendo atajado por el portero rival.

El penal fallado descontrolaría a los locales, algo que supo capitalizar Toronto, empatando el marcador al minuto catorce con un certero disparo de Nicolas Benezet.

En la segunda mitad, el cuadro canadiense pondría cifras definitivas en el minuto 78, gracias a un golazo anotado por el recien ingresado Nick DeLeon, quien mandaría un zapatazo de fuera del área venciendo al portero del Atlanta a pesar de su lance al lado derecho.

NO STOPPING @TorontoFC.



The Reds are heading to a third #MLSCup in four years!#ATLvTOR // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/gZBKpH8atf