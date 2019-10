Somos una basura como humanidad: Rubén Albarrán

“Somos una basura como humanidad”, opinó el cantautor mexicano Rubén Albarrán al observar la manera en que el ser humano continúa sin tomar conciencia respecto al cuidado de la Madre Tierra, cuando es su único medio de sobrevivencia.

“Hay momentos en los que no me gusta la humanidad, pero, ¿qué le vamos a hacer?, somos humanos y aquí seguimos. Nuestra lucha también consiste en amarnos a nosotros mismos porque el desamor es lo que genera todos los problemas que ya tenemos”, declaró en entrevista con Notimex.

Desde hace varios años, el líder de la banda de rock alternativo Café Tacvba sobresale también como activista social y ambientalista al participar en diversos foros propuestos por el Senado de la República y organizaciones no gubernamentales.

“Hay momentos en los que digo: ‘Pinche humanidad, no puede ser, somos una basura, somos unos tontos’; sin embargo, también debo entender que aquellos a los que apunto con el dedo, que son las clases política y empresarial, me refiero a nosotros mismos porque somos parte de la sociedad”.

Le preocupa el tipo de extracción del agua

El agua, como recurso vital, es uno de los temas que más le preocupan en México, pues asegura que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende extraer el líquido a través de cualquier particular, ya sea en áreas naturales protegidas o territorios indígenas.

“Es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, pero no es a nosotros a quienes nos van a concesionar esas aguas, sino a las empresas y hasta agotar existencias, algo como de llévese lo que pueda. No podemos permitirlo porque el agua es la vida, tenemos que activarnos frente a esa situación”.

“Corredor Transístmico es un ecocidio”

El Corredor Transístmico, proyecto prioridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que busca conectar a los océanos Atlántico y Pacífico en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, es otra de las preocupaciones de Rubén Albarrán porque destruirá el entorno.

“Es un ecocidio tremendo que se estaría llevando a la selva de los Chimalapas, a Calakmul y, eventualmente, la Selva Lacandona también se verá afectada. Es una activación económica de todo el sureste mexicano donde todavía hay muchos territorios resguardados por los pueblos originarios”, comentó.

El músico, intérprete de éxitos como Las batallas y Déjate caer, denunció que con tal construcción, se pretende explotar los recursos naturales en beneficio de unos cuantos.

“En realidad, es el muro sin tabiques del que Donald Trump ha estado hablando, porque la migración de Centroamérica quedará en el sureste, pues se crearán ciudades con fábricas y ahí trabajarán todas estas personas. Se creará un desajuste social y habrá un caos”.

Auguró que Estados Unidos pretenderá militarizar a toda Latinoamérica a fin de invadir y extraer los recursos, pues se trata de un país que consume mucho más de lo que puede producir y necesita de toda esa energía para seguir sosteniéndose el tiempo que pueda.

“De todos modos, su muerte es inminente. Lo que nosotros debemos hacer es organizarnos para presentar y vivir nuevos caminos y no en el sistema que estamos.

“Para que cuando seamos invadidos, ellos puedan entender por qué la confrontación es imposible, pues son fuerzas demasiado grandes que no podemos evitar, pero sí a través del corazón, el entendimiento y el conocimiento real de la Tierra, de cómo vivir en armonía”, sostuvo.

Si fuera abogado o matemático, también sería activista

Ser un defensor del territorio, más que un deber, es un gozo para el artista de 52 años, ganador de premios Grammy y Latin Grammy por sus discos con Café Tacvba.

“Si fuera abogado, también lo haría; si fuera matemático o doctor, también apostaría por el activismo porque es algo que nos incumbe a todos y lo hago con el corazón contento, alegre y lleno de gusto”.

El ser humano le decepciona por sus conductas, porque no analiza a tiempo, porque no reflexiona acerca de que él mismo está cavando su propia tumba, pero no desiste ni lo hará.

Albarrán asegura que continuará buscando la manera de que su voz siga teniendo eco, pues mientras siga existiendo alguien que ponga manos a la obra, él seguirá hablando, seguirá haciendo y proponiendo.

“Un activista me compartió hace poco que alguien se acercó a él para decirle que le deprimía todo lo que está sucediendo y él le recetó que se pusiera a trabajar por alguien y que en una semana se olvidarían todos sus problemas y su depresión, así que vamos a hacerlo”.

Café Tacvba lanzará su segundo Unplugged

Será este viernes cuando saldrá a la venta el segundo disco MTV Unplugged de la agrupación Café Tacvba, mismo que se grabó el pasado 5 de marzo en la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación de David Byrne, Catalina García (vocalista de Monsieur Periné) y Gustavo Santaolalla.

Seleccionar las canciones fue lo más difícil para él y el resto de los integrantes: Meme del Real, Quique Rangel y Joselo Rangel. Dice que se les rompió el corazón al no poder incluirlas, pero había que elegir solo unas cuantas, aquellas que están incluidas en los seis discos posteriores al primer Unplugged que grabaron en 1995.

“Estamos contentos con el resultado. Los arreglos en este formato acústico ayudan a comprender, entender y escuchar de otra forma lo que ya estaba planteado en las composiciones y arreglos originales. Es emocionante ver que tantos otros músicos están interpretando la música propia como una orquesta o un cuarteto de marimba”.

Harían versión políticamente correcta de Ingrata

El tema Ingrata, que Café Tacvba ya no interpreta en sus conciertos debido a que hace dos años se le señaló con un contenido ofensivo y violento hacia el género femenino, Rubén Albarrán dijo que sí podrían hacer su versión políticamente correcta.

“Creo que se puede jugar con esto. La palabra censura cae pesada y más si dices autocensura. Para nosotros lo importante es que esta acción suscite el diálogo y que la gente converse sobre la lucha feminista. Porque en el conversar y el discutir, todos nos damos cuenta de cosas que no habíamos visto antes.

“(La canción) es arte y es algo lúdico, algo que uno siempre puede destruir para volver a construir y reinventar a como dé lugar. Claro que está abierto el juego para reinventarla”, concluyó.