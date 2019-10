Julio Furch aclara su enojo luego de salir de cambio

El delantero de los Guerreros de Santos Laguna, Julio Furch, tuvo una actitud poco aceptada entre los amantes del futbol luego de salir de cambio en el juego ante Querétaro, haciendo una rabieta, golpeando uno de los asientos en el banquillo albiverde.

Muchos usuarios de redes sociales pensaron que su sustitución había sido la causante, creyendo que su molestia se había dado por salir del campo.

En zona mixta, Julio Furch, explicó que había pasado por su mente luego de salir del terreno de juego y la razón del ‘berrinche’ que las cámaras de la transmisión habían notado.

'Leí un montón de comentarios donde decían que me había enojado porque me habían sacado. Yo nunca me voy a enojar por eso. Me enojé porque en la jugada anterior me habían pisado todo el tobillo y ni siquiera revisaron el VAR. El otro día hice también un gol válido y no me lo cobran. Parece que hay cositas detrás de Santos''.

''Me molesto por no tratar de marcar y de poder ayudar a mis compañeros. Por ahí en un partido tan decisivo como con Morelia el otro día, o el de hoy. La pelea por el (liderato) de goleo, es aparte. Lo más importante es conseguir los puntos'', dijo el goleado de los Guerreros.

Furch sigue en la pelea por el campeonato de goleo con 9 tantos, solo debajo de Mauro Quiroga, delantero del necaxa que tiene 11 anotaciones.