No ha sido el mejor partido de la temporada: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que la goleada al Leganés haya sido "el mejor partido de la temporada" de su equipo y eligió antes los encuentros en Vigo de LaLiga y Estambul en Liga de Campeones.

"No creo que sea el mejor partido de la temporada pero era importante para nosotros. Empezamos bien, marcamos dos goles y nos facilitó todo. Estoy contento con el resultado, por marcar cinco goles, dejando nuestra portería a cero. Es para estar satisfecho con los 90 minutos", aseguró en rueda de prensa.

"En Vigo me gustó más el equipo y en Estambul", detalló el técnico francés. "Hay que estar contentos pero no es el mejor partido. Para algunos lo será por los cinco goles que llevábamos tiempo sin marcar. Necesitábamos una victoria así, empezar marcando te facilita el partido y en la segunda parte no bajamos la intensidad y con los cambios hemos ido a más", analizó.

Destacó el buen rendimiento de los jóvenes Rodrygo y Fede Valverde, pero se mostró especialmente feliz por el primer tanto de Luka Jovic.

"Es importante aprovechar los minutos como hicieron Fede y Rodrigo, pero sobre todo contento por Luka porque lo necesitaba. No ha tenido muchos minutos y me alegro por él porque ha sido un gran gol. Es un goleador que le gusta marcar y busca siempre el gol", dijo.

"Si Fede juega es por algo, creo que lo está demostrando. Es un jugador importante, pensamos en su futuro pero ya es presente. Está jugando bien y su calidad es lo que me impresiona, es físicamente fuerte, rápido y muy contundente. Cuando tiene que ir a por un balón, defensiva y ofensivamente, es muy contundente", agregó.

Terminó elogiando a Karim Benzema, que marcó un tanto y asistió en los dos primeros. "Tiene el reconocimiento pero es verdad que tiene que demostrar cada tres días cómo está haciendo. Más allá del gol, que es importante para él como 9 del Real Madrid, lo que me gusta de Karim es que se asocie con los demás. Los tres de arriba hoy han combinado juntos y constantemente han tenido movilidad".