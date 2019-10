Fallece John Witherspoon, actor de 'Friday'

El actor y comediante John Witherspoon, quien interpretó al padre de “Ice Cube” en las películas de Friday, falleció a los 77 años en Los Ángeles, California, informó su familia.

"Es con la más profunda tristeza que podemos confirmar que nuestro amado esposo y padre, John Witherspoon, uno de los hombres más trabajadores del mundo del espectáculo, murió hoy en su casa de Sherman Oaks a la edad de 77 años", dijo su familia en un comunicado.

A Witherspoon lo sobreviven su esposa, dos hijos y “una enorme familia. Todos estamos en shock, por favor dennos un minuto para un momento de privacidad, y celebraremos su vida y su trabajo juntos. John solía decir: ‘No soy gran cosa’, pero sí lo era para nosotros”.

El actor coprotagonizó tres películas de Friday, apareció en la serie de televisión The Wayans Bros y prestó su voz al abuelo en la serie animada The Boondocks.

Debutó en el cine con la película The jazz singer (1980) y sus papeles en el Séptimo Arte incluyeron Vampire in Brooklyn y Boomerang, y fue un invitado frecuente en Late Show with David Letterman.

Su papel más recordado fue “Pops”, el padre de “Ice Cube” en la comedia Friday y sus dos secuelas, un padre crudo pero afectuoso que intenta guiar a su hijo para que sea mejor.