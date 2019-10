Muere Bernard Slade, guionista de Hechizada

El guionista canadiense nominado al Oscar, Bernard Slade, quien escribió Hechizada, La novicia voladora y La familia Partridge, entre otros “sitcom”, falleció este miércoles a los 89 años.

El dramaturgo murió pacíficamente en su casa de Bervely Hills a consecuencia de la demencia con cuerpos de Lewy, informó su familia, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Bernard Slade nació el 2 de mayo de 1930 en St. Catharines, Ontario. Empezó su carrera como actor y participó en un centenar de obras de teatro; sin embargo, en 1960 descubrió su verdadera vocación, escribir.

Tras colaborar en episodios de series y antologías, en 1964 obtuvo su primera gran oportunidad con Hechizada, para la que escribió 17 capítulos.

En su carrera también tiene créditos en clásicos de la televisión como Love on a rooftop, La novicia voladora, Bridget loves Bernie, The girl with something extra y La familia Partridge, serie con la que despegaron las carreras de David Cassidy, Susan Day y Danny Bonaduce.

En 1978, se estrenó en la pantalla grande su comedia Same time, next year, protagonizada por Ellen Burstyn, que también estelarizó en Broadway y que le valió un Tony en 1975. Por la adaptación cinematográfica, el guionista fue nominado al Oscar.