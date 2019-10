'Canelo' califica como desleal a Óscar de la Hoya

Algo fue diferente en el arribo oficial de Saúl Álvarez a esta ciudad para la pelea del próximo sábado frente a Sergey Kovalev. Entre la gente que generalmente acompaña a "Canelo" durante sus presentaciones, no estaba Óscar de la Hoya, el promotor del mexicano.

Álvarez está listo para intercambiar puños el sábado cuando ascienda a los pesos semi completos para enfrentar a Kovalev en búsqueda de su cuarto título en diferentes categorías. Pero antes de eso, "Canelo" lanzó algunos golpes al dueño del Golden Boy Promotions.

"Se puede ver que no hay lealtad en él [De la Hoya]. Cambió entrenadores durante su carrera. Cambió de gerentes en su carrera. Entonces no hay lealtad. Así es él. Lo vemos ahora", dijo Álvarez en una entrevista con Michael Coppinger de The Athletic.

La relación entre el Saúl Álvarez y Óscar de la Hoya se ha deteriorado lentamente. La primera vez que se hizo pública fue hace unos cuatro meses cuando el boxeador tapatío culpó al promotor de no estar enterado de la decisión de la Federación Internacional de Boxeo de despojarlo de su título mediano al no llegar a un acuerdo con Sergey Derevyanchenko.

En entrevistas posteriores, "Canelo" expresó su enojo directo con el CEO de Golden Boy, Oscar De La Hoya, criticando al jefe de la compañía por hacer promesas públicas de una pelea de trilogía de 2020 con Gennady Golovkin.

En su molestia el pugilista mexicano también fue contra el matchmaker de la compañía Roberto Díaz quien no avisó del límite que puso la FIB para pactar la pelea con Derevyanchenko. Durante el arribo oficial del martes, Díaz, quien normalmente le traduce las respuestas a Saúl Álvarez no estuvo presente.

"Canelo" y sus entrenadores Eddy y Chepo Reynoso se sintieron con un golpe bajo cuando De la Hoya en una de sus publicaciones de Instagram que después fue borrada, le escribió al prospecto Ryan García que tenía que mantener la vista arriba cuando se agachara, que se lo preguntara a sus entrenadores que son los mismos que han llevado a Álvarez desde que inició.

"Lo único que tengo que decir es muy desagradecido", refirió "Canelo" sobre De la Hoya. "Tiene que recordar que su primer campeón mundial en Golden Boy fue Oscar Larios [el entrenador asistente de mucho tiempo de Reynoso].

"Soy una persona muy leal y somos un equipo muy leal. Aún estamos juntos, pero puedes ver que no hay lealtad en Oscar". Esta tarde se llevará a cabo la conferencia de prensa final del combate entre Álvarez y Kovalev, veremos si De la Hoya acompaña al mexicano.