Prohibirá Twitter todos los anuncios políticos en su plataforma

El director general de Twitter, Jack Dorsey, tuiteó el cambio el miércoles, y señaló que la compañía reconoce que las redes sociales ofrecen un nivel injusto de focalización de anuncios comparadas con otros medios.

Facebook ha recibido numerosas críticas desde que reveló a inicios de octubre que no confirmaría la veracidad de los anuncios de políticos o sus campañas, lo que les puede permitir mentir sin problemas. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, le dijo al Congreso la semana pasada que los políticos tenían derecho a la libertad de expresión en su plataforma.

La mayoría del dinero gastado en anuncios políticos en Estados Unidos es para campañas televisivas.

La nueva política de Twitter entrará en vigor el 22 de noviembre.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…