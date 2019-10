Biby Gaytán no se arrepiente de darle prioridad a su familia

La actriz Biby Gaytán aseguró que fue una decisión acertada haberle dado prioridad a su familia y hacer una pausa en su carrera, pues ahora se siente plena para enfrentar una nueva etapa.

La también cantante, quien fue madrina de las 900 representaciones de la puesta en escena La jaula de las locas, platicó con los medios de comunicación sobre su reaparición en los escenarios como parte del elenco del musical Chicago.

Biby señaló que nunca se retiró, sino que simplemente le dio prioridad a algo que la hace muy feliz, que es su familia, decisión de la que no se arrepiente, aun cuando se ausentó en el mejor momento de su carrera, porque ya era una actriz protagónica y tenía una carrera sólida.

“Por decisión propia le di prioridad a otras facetas de mi vida como mujer que son importantes. Lo que amas hacer no es como una gripa que te da y luego se va”, expresó Gaytán, quien recordó que en este momento de su vida está feliz de poder combinar ambas facetas.

Pero sin duda, con su regreso a la escena artística también volvieron los rumores, de los que Biby simplemente se rió, así que hablar sobre una separación de su esposo Eduardo Capetillo para ella resultó ser una broma.

“Ya me sé todo eso, no hay que hacer caso. Todo esto es parte del espectáculo”, subrayó la actriz de melodramas como Camila, quien sonrió en varias ocasiones, pues no daba crédito a estos señalamientos, al igual que a las preguntas sobre si volvería a lucir los diminutos shorts con los que cantaba.

“A mi edad no está dentro de mis planes, porque creo que todo es por etapas y ahorita estoy en otra, en su momento los disfruté”, comentó la exTimbiriche, quien aún recuerda con cariño a sus excompañeros de la agrupación, entre ellos a Paulina Rubio y Edith Márquez, a quienes tuvo tiempo de conocerlas mejor.

Insistió que para ella la familia es muy importante, por lo que compartió que no tiene celos, y que está lista para conocer a los novios y novias de sus hijos; “sólo quiero que sean personas de bien y felices”.

Mientras que sus hijos Alejandra y Eduardo Capetillo Gaytán, durante su paso por la alfombra roja, platicaron sobre su curiosidad por el medio artístico, y no descartaron que en un futuro sigan los pasos de sus famosos padres.

Reconocieron que tienen gran admiración por ellos, ya que han sabido combinar la vida profesional con la personal. “Mi madre siempre ha hecho lo que le gusta y ahora decidió que era tiempo de volver al teatro”.

Biby Gaytán fue la madrina de lujo de las 900 representaciones de La jaula de las locas junto a Michelle Rodríguez y María León, todas compañeras de la puesta en escena Chicago que en fecha reciente se estrenó.