Un paquete económico para una limpia de malas ‘outsourcing’

Existen diversas opiniones sobre el paquete económico que actualmente está aprobado por la Cámara de Diputados desde el pasado 15 de octubre de 2019 y que va rumbo al Ejecutivo para su final aprobación. La mayoría de las opiniones que se ven sobre este paquete son negativas, pues la aparente agresividad con la que pretende resolver situaciones de evasión fiscal denotan una política preponderantemente recaudadora, a pesar de que el objetivo de este Paquete es atacar la desigualdad y fortalecer el crecimiento económico del país.

En una situación actual en México, en donde la empresa promedio mexicana tiene una ENORME área de oportunidad en temas de estructura, controles, procedimientos, distribución de cargas de trabajo y liderazgo; un adecuado apoyo para afinar estos puntos y hacer a las empresas más competentes se vuelve fundamental. Uno de estos apoyos es una OUTSOURCING seria. Una firma de outsourcing debe ser un aliado para las empresas, apoyándole en administrar correcta y eficientemente los procesos, actividades, obligaciones, erogaciones, controles y demás que ocurren en la administración del personal; desde el reclutamiento de una persona o grupo de personas, hasta su término de relación laboral. Es decir, una asesoría y control integral en la administración de personal. Cabe destacar que, las empresas extranjeras que invierten en México y montan sus empresas en nuestro país, también les resulta muy conveniente y necesario contratar los servicios de una OUTSOURCING… desde luego, sigo hablando de las buenas outsourcing.

Lamentablemente, es evidente que la gran mayoría de las empresas que se dedican a prestar este tipo de servicios, incurren en prácticas agresivas e incluso ilegales que provocan un alto impacto negativo en la recaudación de impuestos y contribuciones; en específico del IVA y de las cuotas obrero patronales ante el IMSS, SAR e INFONAVIT.

La propuesta de la retención de IVAa las empresas de outsourcing es, sin duda, “DARLE AL CLAVO” en la forma de acabar con las empresas de outsourcing que defraudan. Sin embargo, no debemos dejar de considerar que también existen empresas de outsourcing que hacen su operación dentro del deber ser y la legalidad, y son un apoyo administrativo y de control fuerte para las empresas. Recordemos que, dentro de un adecuado servicio de outsourcing, se realizan ciertos gastos a favor de los empleados como seguros de gastos médicos, seguros de vida, equipo de protección, equipo de trabajo, equipo de transporte, transporte de personal, viáticos, etc. Estos productos y servicios llevan IVA, por lo que, a pesar de que el gasto mayoritario de una empresa seria de outsourcing no lleva IVA (pues se trata de nóminas y contribuciones), existen gastos que sílo llevan, por lo que considero que la retención propuesta del 6% del IVA es adecuada para limpiar a México de un buen número de malas outsourcing. Cabe destacar que, en mi opinión, una firmaseria de outsourcing, debiera poder aguantar incluso un 8%de retención de IVAy aun así, terminar pagando IVA mensualmente, estando en un su operación regular.

