Esterilizarán gratis a perros y gatos con megabrigada

El sábado 9 de noviembre se realizará una megabrigada de esterilización para perros y gatos que otorgará cirugías gratuitas a 200 animales.

Manuel Acuña Cepeda, director de Salud Municipal, informó que la actividad se llevará a cabo en la explanada de la Plaza Mayor a partir de las nueve de la mañana.

La esterilización de la perra y gata consiste en retirar los ovarios y el útero al realizar una cirugía abdominal bajo anestesia. La esterilización del macho consiste en retirar ambos testí­culos a través de una pequeña incisión en el escroto del perro o el gato; La cirugía es poco invasiva y se recuperan rápidamente.

Contrariamente a lo que piensa la mayoría de las personas, no es cierto que los perros y gatos necesiten reproducirse al menos una vez. No existe ninguna consecuencia nociva para la salud el no procrear.

La Dirección General de Salud Pública Municipal, en colaboración con médicos veterinarios y diversas asociaciones, realizará esta brigada de esterilización para perros y gatos. El evento contará con especialistas en la materia, un quirófano móvil, personal de la dependencia, diversos colegios, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) e integrantes de grupos animalistas.

El objetivo es controlar la sobrepoblación de animales abandonados, así como disminuir y prevenir enfermedades zoonóticas.

Los ciudadanos interesados en incluir a su mascota en la mega brigada, pueden adquirir por su vale de esterilización gratuita, en las instalaciones del Centro Veterinario Municipal, ubicado en Calle Niños Héroes S/N, entre las avenidas Bravo y Escobedo, en redes sociales oficiales y a través de distintos medios de comunicación locales. El Siglo de Torreón cuenta con varios de estos vales para otorgarlos a la ciudadanía interesada en llevar a su mascota, solo tienen que acudir a esta casa editora por la entrada que se encuentra en medio de la avenida Matamoros, entre Acuña y Rodríguez.