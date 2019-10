Se manifiestan transportistas en SCT

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) en Torreón, al igual que en otros puntos del país, realizaron un plantón afuera de las oficinas regionales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las movilizaciones fueron para exigir que se retiren de circulación los dobles remolques, ya que dicen es una competencia desleal. También piden mayor seguridad en las carreteras, por la falta de licencias para los conductores en la SCT, el alto a los cobros excesivos de los servicios auxiliares de grúas y disminuir el precio de los combustibles y gasolina. En el caso específico de Torreón, denunciaron los abusos de autoridad por parte de las corporaciones estatales y municipales.

Aseguran que han sostenido cuatro reuniones con el director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, para solicitar permisos para la descarga de mercancía, ya que "sus muchachos observan un camión y le ven el signo de pesos. Estamos hartos de la cacería de brujas, pero no hemos avanzado en nada, no hay voluntad", dijo Saúl López, delegado estatal de AMOTAC.

Manifestó que la "cacería" de transportistas es solo en Torreón, pues en Gómez Palacio y Lerdo no tienen problema.

"Le hemos externado al director de Tránsito este problema, porque ellos piden que descarguemos en la noche y no hay forma, porque la mayoría de nosotros transporta mercancía y no todos los dueños de bodegas trabajan de noche, salvo algunos en el Mercado de Abastos, pero no hemos podido llegar a un acuerdo, porque no hay forma de que el señor entienda".

Manifestó que no quieren que haya impunidad, que se les apliquen las infracciones correspondientes pero cuando haya razón. Aseguran que los agentes siempre buscan la manera de quitarles dinero.

"Lo único que le puedo decir es que con lo duro que está el director de Tránsito lo que hace es fomentar la corrupción, porque al final de cuentas nosotros nos movemos".

López agregó que en la región son alrededor de 500 agremiados en la asociación de transportistas.

En relación a la exigencia a nivel nacional, el entrevistado dijo que se retirarían en cuanto el líder nacional de la asociación de transportistas les diera la indicación dependiendo de la respuesta en Ciudad de México, pues hacían "presión" debido a que en esta administración se cancelaron algunos trámites que ellos hacían.

El contingente, de al menos 50 camiones, arribó por el lado de Gómez Palacio, lo que provocó un caos vial por espacio de dos horas. Para alrededor de las 10 de la mañana, el contingente se redujo a algunas 20 o 25 unidades, entre camiones materialistas, de mercancía y de transporte. La circulación no fue interrumpida, pues los camiones estaban por los carriles laterales.