Avalan obras para un mejor abasto de agua

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) autorizó al Ayuntamiento de Lerdo cinco obras que consisten en la construcción y rehabilitación de infraestructura de agua potable, trabajos que deberán concluir antes del 31 de diciembre de este año.

El monto de la inversión de estas obras es por alrededor de 15 millones de pesos y se trata de rehabilitación de pozos y una perforación nueva en las áreas de San Fernando y El Huarache, esto con el propósito de solucionar la carencia del vital líquido en sectores como La Rinconada y Benito Juárez, entre otros.

Juan Antonio Sánchez López, director de Obras Públicas dijo que el proceso de licitación inició la semana pasada por lo que el arranque de las obras se llevará a cabo en los próximos días.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que las obras se realizarán por medio de recursos financiados en mezcla Peso por Peso con el Gobierno del Estado, a través del Ramo 33.

Se trata de la perforación de un pozo de agua potable en El Huarache con una inversión de 5 millones de pesos además de mantenimiento en el pozo abastecedor de la comunidad de Nazareno de Abajo con inversión de 900 mil pesos. También se considera la rehabilitación de tres pozos del sistema San Fernando y en los que se espera invertir cerca de un millón 400 mil pesos.

El alcalde comentó que dialogará con el gobernador José Rosas Aispuro Torres debido a que hay un remanente de 4 millones de pesos, esto como parte de la mezcla de recursos.

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios, son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios. Estos recursos se destinan principalmente a resolver la necesidad de agua potable, drenaje y mejoramiento a la vivienda, alumbrado, infraestructura educativa, entre otros.

Ayer, el alcalde dijo que en términos de agua potable "traemos crisis en diferentes puntos de la ciudad, aquí en El Huarache, en ampliación La Carpa, en Villa de Guadalupe, La Laguneta, en todo ese sector no hay ni una gota de agua.

"No sé si conozcan, allá en San Nicolás, pegado a Mapimí, tenían 6 meses sin una gota de agua, allá en Nazareno de Abajo y en Nazareno propiamente tienen más de 4 meses que no tienen agua, acá en el sector norponiente, pegado a Chapala, tenemos un problema con el agua potable, yo les decía que me dieran oportunidad porque hacemos primero una carretera o le metemos al tema del agua".

Proyecto