Fue un partido muy complicado: Almada

Guillermo Almada aceptó que los Gallos del Querétaro fueron un duro sinodal para sus Guerreros del Santos Laguna, aunque afirmó que quedó conforme con el resultado, pero sobre todo, con el esfuerzo de sus jugadores.

En su análisis del partido de anoche, el estratega uruguayo le dio mérito a los visitantes, por el duro escollo que representaron para que Santos se quedara con los tres puntos: "sabíamos que iba a ser un partido difícil, sobre todo porque tenemos una continuidad de partidos, decidimos dejar al mismo equipo que había hecho un buen partido en Morelia, no arrancamos bien, nos costó enchufarnos en el partido y se nos hizo difícil, después mejoramos, el gol nos ayudó y en el segundo tiempo no tuvimos la intensidad que nosotros pretendemos, repito que es por esa continuidad, generamos algunas ocasiones de gol, ellos también, son un equipo peligroso, no en vano tiene esa cantidad de puntos, pero como siempre digo, hay mucha paridad en todos los equipos… fue un partido muy complicado, muy duro", describió.

La victoria fue lo más importante para Almada, sobre todo al afrontar situaciones adversas, como el poco tiempo de recuperación, ya que los Guerreros habían jugado apenas tres días atrás: "creo que podemos jugar mucho mejor de lo que jugamos hoy (anoche), sobre todo el tener más contundencia, pero a veces se hace difícil jugar cada tres o cuatro días, con viajes, los jugadores no están al máximo de su capacidad, nosotros nos basamos mucho en la intensidad en el juego", expuso.

Escalar a la cima de la tabla general, era el objetivo de Almada, por lo que se dijo satisfecho al estar más tranquilo, pensando a futuro, aunque se sincera y admite que se debe mejorar: "para nosotros era un partido decisivo, si habíamos tomado el resto de los partidos como finales, ésta era la final definitiva, porque dábamos un paso importante, a una buena ubicación y logramos el primer objetivo, que es clasificar entre los primeros ocho, así lo tomamos, los jugadores lucharon mucho, tenemos un equipo bajo de edad y debemos seguir evolucionando para lograr algunas cosas que todavía nos cuesta automatizar", sentenció.

7 GANADOS y un empate es la marca de los Guerreros este torneo en el Corona.

Santos está más que vivo en Liga y Copa MX, por lo que Almada ya planea la mejor manera de pelear por ambos campeonatos: "nosotros vamos a pelear por todo lo que tengamos por delante, no nos vamos a resignar con nada, pensamos en ganarle a América, por más que sean un gran equipo y tengan muy buenos futbolistas, lo que me preocupa ahora es el desgaste y obviamente las lesiones de algunos futbolistas, en un plantel chico y corto como el que tenemos, ahí es donde te sacan ventaja algunos otros equipos más importantes, analizaremos lo suficiente para el próximo partido, tratando de mantener el primer lugar hasta que empiece la liguilla y luego intentar llegar al título", adelantó.

El director técnico de los Gallos Blancos del Querétaro, Víctor Manuel Vucetich, lamentó la derrota de su equipo ante los Guerreros del Santos, aunque se dijo satisfecho por los buenos pasajes de futbol que ofrecieron sus dirigidos en el estadio Corona.

"Vuce" dio su análisis del partido, en la sala de prensa del TSM: "el desempeño del equipo nos deja tranquilos, vinimos a jugar de tú a tú, dominamos gran parte del partido, manejamos la posesión de la pelota, creo que eso nos motiva a seguir haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo, tuvimos una falta de concentración y en la única jugada que habían tenido ellos, se fueron adelante, después estuvimos insistiendo, tuvimos personalidad, alguna oportunidad muy clara, fue un partido muy disputado", señaló.

Cuestionado sobre los cambios que hizo en su escuadra durante el segundo tiempo y si no los aguantó de más, el experimentado entrenador explicó: "prácticamente jugamos con el mismo plantel que lo había estado haciendo, nada más con la participación de Triverio por una molestia que traía Ake Loba, por eso nos decidimos por usar a Triverio desde el inicio y en el segundo tiempo tuvimos elementos para impulsar al equipo a ser más agresivo".

Los Gallos se mantienen al acecho del liderato en la Liga MX, sabiendo Vucetich que en cualquier momento pudieran escalar a la cima, debido a la paridad de fuerzas que existe en la temporada: "el futbol mexicano es sumamente competitivo, es fuerte, con excelentes elementos que vienen de otros países, a fortalecer lo que es la liga, cada torneo, cada competencia es muy disputada y hay que trabajar al cien por ciento para poder aspirar a los puestos importantes y a la calificación", culminó.