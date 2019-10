Se une Cecyte Laguna a protesta nacional

Alrededor de 259 trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (Cecyte) de La Laguna se unieron a la protesta pública nacional contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Publica (SHCP).

Exigen recursos al Gobierno federal, correspondientes a un aumento salarial, aguinaldo y absorción del Impuesto sobre la Renta (ISR) y ante incumplimientos a acuerdos anteriormente celebrados.

Los inconformes acudieron de manera pacífica a las oficinas de la Secretaría de Hacienda en Torreón. Colocaron lonas afuera del edificio con sus solicitudes y el argumento de que si no se resuelve esta situación entre hoy y mañana habrá manifestaciones en Ciudad de México.

La concentración empezó a las siete de la mañana de este martes y amenazan con un futuro paro total de las labores.

"La principal demanda que traemos es porque no se presupuestó el recurso que tiene que ver con el pago de aguinaldo a nivel nacional. A raíz de eso tenemos una lucha con diferentes dependencias, estamos con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública y con los legisladores, porque se generó un presupuesto para operar los subsistemas descentralizados de 26 mil millones de pesos para este 2019 pero Hacienda sólo otorgó 17 mil, entonces hay un faltante de 9 mil millones. Debido a ese faltante es que se nos quitó el anexo de ejecución para el pago de aguinaldo y hacemos el llamado a la Secretaría de Hacienda porque la última noticia que tuvimos es que ya se había liberado, pero llevamos dos meses y no hay depósito. Se suponía que para el 15 de octubre iba a quedar, pero no se generó", dijo Moisés Zavala Silva, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Cecyte.

Debido a lo anterior, los trabajadores sindicalizados decidieron manifestarse de manera pacífica en 24 estados de la República para hacer un llamado al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de que haga ese depósito. De no hacerlo entre hoy y mañana o no tener una respuesta favorable, la próxima semana harán una manifestación afuera de Palacio Nacional y una marcha a las secretarías de Educación Pública y Hacienda, la cual incluirá a todos los sindicatos de los Cecyte de esos estados. La protesta ya se organiza tentativamente para el 5 de noviembre.

Actualmente en Coahuila hay una plantilla de 1,600 trabajadores y son 87 planteles. A nivel nacional son alrededor de 20 mil trabajadores y medio millón de alumnos los que se verían afectados si persiste un paro laboral.

"No pedimos nada fuera del marco legal. El año pasado se otorgó el aguinaldo los últimos de diciembre y no queremos pasar por esa situación. Esperaremos hoy y mañana", advirtió el líder sindical, quien dijo que hoy no hubo paro laboral puesto que se quedó personal de guardia en las instituciones educativas, mientras que otra comisión de trabajadores participó en la protesta.