'Nadie sabe lo que pasó más que ella y yo'

Caía el sol el pasado día domingo en la ciudad capital de Durango, cuando un reporte a la línea de emergencia alertó sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida en una habitación del hotel 'Alondras'.

Al lugar de los hechos, ubicado en la calle Nazas, cerca del bulevar Dolores del Río, acudieron elementos de seguridad, así como Agentes del Ministerio Público (MP) adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El correspondiente gabinete de investigación ingresó a la habitación, donde personal de limpieza del establecimiento informó que la mujer no tenía signos vitales, lo cual en punto de las 19:40 se corroboró y dio pie al inicio de las averiguaciones.

En el sitio, el MP realizó los peritajes correspondientes y posteriormente, ordenó el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio médico forense (Semefo).

En el anfiteatro, la necropsia reveló un surco semi incompleto en el cuello, sin otras huellas de violencia, en el cuerpo de la mujer, que fue identificada como Marlen Gabriela Estupiñán Pulido.

Mientras tanto, en el hotel, filmaciones del exterior permitieron a los agentes, según lo dado a conocer a través de un comunicado, identificar a Ricardo "N", a quien se le giró de inmediato una orden de aprehensión.

Dichas grabaciones, permitieron saber que Ricardo y Marlen ingresaron al mismo tiempo al alojamiento la noche del día sábado, y luego, horas más tarde -alrededor de la medianoche- él salió solo.

En otras palabras, transcurrieron alrededor de 19 horas para que se consignaran los hechos, y no fue hasta la tarde del lunes que agentes habían supuestamente ubicado a Ricardo, con rumbo al poniente de ciudad Victoria, Durango.

Al día siguiente lunes, cuando elementos de seguridad buscaban al presunto homicida, se recibió un llamado de una televisora local ubicada en bulevar Guadiana, para informar que ahí se hallaba Ricardo para entregarse, no sin antes rendir declaraciones al medio.

En primera instancia, Ricardo se dispuso a hablar sobre su relación con la occisa, con quien desde hace "19 o 20 años" habían compartido momentos, sin llegar a vivir juntos.

Durante ese tiempo, él compartió que "siempre" tuvieron encuentros íntimos y ese fin de semana no había sido la excepción.

Sin embargo, la particularidad era que, como comentó Ricardo, ambos eran "practicantes de sexo fuerte", así denominó a las distintas acciones que llevaban a cabo durante el coito, entre ellas, según lo dicho, el sadomasoquismo y la hipoxifilia o asfixia erótica, "bien fuera con una bolsa, una camiseta o incluso con la mano", precisó.

A diferencia de otras ocasiones, Ricardo dijo que no sabe lo que pasó y al final, "se salieron un poquito de control ahí las cosas, con las consecuencias ya sabidas".

Luego de percatarse de ello, él aseguró que se quedó unos momentos en el hotel esperando, "como que caí en 'shock', no sabía qué hacer, no sabía si gritar, si correr… quise ver si volvía, si la podía revivir o hacer volver en sí", más no fue así y terminó retirándose del lugar.

Ricardo decidió entregarse a las autoridades, de esa manera para que se respete su declaración, "lo que realmente pasó", ya que "nadie sabe lo que pasó más que ella y yo".

A lo anterior, se le suma que mencionó que presuntamente ambos tenían un hijo y producto de lo acontecido, "la conciencia no me deja [...] me siento muy mal emocionalmente [...] no fue la intención", manifestó.

No obstante, si bien confirmó que fue algo que se salió de control, también es momento de "asumir las consecuencias".

Minutos después de la entrevista con el medio, los elementos de seguridad llegaron al sitio y arrestaron a Ricardo "N", de 44 años de edad, por el presunto homicidio de quien según el último comunicado de la Fiscalía fue Marlén Gabriela, de 42 años de edad.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Durango señaló en un comunicado que lo versado por Ricardo coincidió con la primera impresión de los agentes investigadores en el interior de la habitación, donde "no se encontró ninguna huella de violencia".

La tarde de ayer martes, la fiscal del estado, Ruth Medina Alemán dio a conocer que el agente del MP analizó el contexto del homicidio y encontró pruebas de un presunto feminicidio, puesto que Ricardo violentaba a Marlén, mencionó

Incluso, comentó, hay un antecedente de privación de la libertad, en la que el hombre la habría llevado en contra de su voluntad a otro estado.

De esa manera, Ricardo "N" está presentado ante el juez como feminicida.