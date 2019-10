A Reik no le gusta encasillarse

Para Reik es importante continuar experimentado en la música, "no queremos que nos encasillen y guarden en una caja, queremos seguir creando".

Durante 16 años, el trío de pop ha buscado la versatilidad y ha tenido la oportunidad de trabajar con J Balvin, Nicky Jam y Ozuna, entre otros, logrando que estas colaboraciones trasciendan entre el público de todas las edades.

Aunque reconocen que hubo miedo en su momento, y más cuando incursionaron en el género urbano, eran tantas las ganas de crear algo nuevo que sólo podían pensar en el resultado y fue cuando decidieron dejar todo en manos de un experto, su público.

Audiencia a la que ellos agradecen la confianza y el apoyo, que los ha llevado a ser artistas de talla internacional y aunque las metas siempre van creciendo, en estos momentos están tratando de disfrutar todo al máximo. "Hemos experimentado mucho durante este tiempo a lo mejor más de lo que se pueden imaginar. Tenemos bolero, mariachi, en fin hay varias sorpresas que llegado el momento vamos a mostrar, tal vez hasta en un disco", dijo Bibi Marín en entrevista.

"Seguimos soñando y eso no acabará, porque nos gusta experimentar", dijo el músico, al reconocer que no hay fórmulas para descifrar el éxito que han tenido, pero ellos desean atribuirlo a esas ganas de querer hacer cosas diferentes. "No queremos que nos encasillen y guarden en un caja", comentó Jesús Navarro, y señaló que incluso han logrado trascender en la escena musical gracias a las nuevas formas de disfrutar de la música, "ahora hay plataformas, así como otras maneras de consumirla".

Sin embargo, también saben que las redes sociales pueden volverse un arma de doble filo, pues hay quienes las utilizan para criticar de una manera agresiva o hacer memes, lo cual no les molesta, ya que han aprendido a tomar las críticas constructivas para su beneficio, mientras que los malos comentarios, sólo en eso quedan.